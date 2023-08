Eros Ramazzotti, la rara foto (con dedica) alla figlia Raffaela: spunta il like della fidanzata Dalila Gelsomino

Raffaela Maria Ramazzotti compie oggi 12 anni. E papà Eros Ramazzotti dedica a lei, la prima dei figli nati dall'amore per la ex moglie Marica Pellegrinelli, un pensiero carico dell'amore immenso di un padre che vede crescere la sua bambina.

"In partenza con alle spalle i tuoi bellissimi 12 anni, let's go. Ti amo Raffa" si legge a corredo di una foto che ritrae di spalle la bambina, mai mostrata in volto dai suoi genitori che continuano a proteggere la sua privacy. Migliaia i like arrivati al tenero post del cantante che solo in casi eccezionali condivide le immagini dei suoi figli più piccoli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, di otto anni, nati anni dopo la primogenita Aurora avuta da Michelle Hunziker.

E tra loro, tra i tantissimi auguri arrivati per la 12enne ecco spuntare anche quello di Dalila Gelsomino, fidanzata di Eros ed evidentemente entrata a far parte della famiglia. La storia d'amore tra il cantante e l'imprenditrice 34enne procede a gonfie vele da qualche mese: lei si è trasferita a Playa del Carmen, in Messico, nel 2016 e lì lavora nel settore immobiliare. Ed Eros, già ammaliato dalle bellezze del Paese, qualche settimana fa su Instagram ha condiviso una foto di loro due insieme su una spiaggia con la dedica "La vida es hermosa como tu" ovvero "La vita è bella come te".

La separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Legati dal 2009, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si erano sposati il 6 giugno del 2014. Dalla loro unione sono nati due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Nel 2019 l'annuncio della separazione: "Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile - dichiararono in un comunicato congiunto -. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane". Tra loro è rimasto un rapporto di grande stima e affetto e per i figli si trovano spesso a condividere momenti e decisioni. Se oggi Eros è legato a Dalila Gelsomino, Marica invece è fidanzata da qualche tempo con il musicista olandese William Djoko.