Eros Ramazzotti dolce nonno, la bellissima foto con il nipote scattata da Aurora

Giorni dedicati alla famiglia e al relax: così è iniziato il 2024 di Eros Ramazzotti. Il cantante si trova in Messico, paese che lui ama, in compagnia dei figli, del nipote e anche della compagna Dalila Gelsomino, che da anni vive lì. Aurora, il compagno, Goffredo Cerza, e il piccolo Cesare sono partiti a fine dicembre per raggiungere il cantautore per trascorrere tutti insieme l'ultimo dell'anno e il Capodanno. La sera del 31 dicembre hanno organizzato una cena nel grande giardino della villa di Ramazzotti e hanno acceso le stelline luminose.

Gabrio Tullio e Raffaela Maria, i fratelli minori di Aurora, sono stati dei provetti baby-sitter con Cesare, che proprio in Messico ha iniziato a muovere i primi passi provando a non reggersi con le mani. Aurora ha anche condiviso un tenero scatto in cui Gabrio spingeva il passeggino.

E sempre tramite Instagram Aurora ha pubblicato una dolcissima foto del padre insieme al figlio. "Eros e Rino", ha scritto a corredo dello scatto condiviso nelle storie. Ramazzotti tiene in braccio Cesare, stretto stretto trale sue braccia. In Messico è caldo quindi entrambi sono poco vestiti, Eros indossa una canottiera che mostra le braccia e così sono ben visibili i suoi tatuaggi, il piccolo Cesare invece ha una magliettina a mezze maniche. Poi dopo le coccole Aurora e il figlio sono andati sul mare.