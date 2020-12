“Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati a vivere insieme”

Ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, sembrerebbe proprio che il cantante e la modella, ufficialmente separati da luglio 2019, si siano riavvicinati molto nell’ultimo periodo, al punto tale da tornare a vivere insieme.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini racconta che Marica Pellegrinelli avrebbe definitivamente archiviato la storia con Charley Vezza, imprenditore a cui si era legata dopo la fine del suo matrimonio, e “riallacciato già in modo fortissimo” i rapporti con Eros, padre dei suoi due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. “Per ora i due hanno rotto il muro del silenzio e ripreso a vivere insieme da ‘separati in casa’ in casa e con il sorriso”, si legge tra le chicche di gossip che fanno riferimento a un amore che potrebbe riaccendersi proprio sotto le feste natalizie. Al momento i due non hanno commentato la notizia che li riguarda… Chissà che non decidano di farlo nei prossimi giorni.

Marica Pellegrinelli: “Eros? Forse lo amo più di prima, è stato doloroso separarci”

Il matrimonio con Eros Ramazzotti era stato argomento di un’intervista rilasciata da Marica Pellegrinelli qualche tempo fa: “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma”, aveva confidato la modella 32enne: “Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”.

Quanto a Eros Ramazzotti, il cantante ha sempre smentito con forza tutti i flirt che gli sono stati attribuiti negli ultimi tempi: “L'unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro”, aveva chiarito dopo l’ennesimo rumors sulla sua vita privata: “Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente”. Più chiaro di così…