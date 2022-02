Dopo il bacio in tv, il messaggio di Eros Ramazzotti a Michelle Hunziker

Nessuna storia condivisa, nessun in bocca al lupo, nessuna ricondivisione delle numerose storie in cui era stato taggato da Michelle Hunziker. Eros Ramazzotti ha deciso però di scrivere due frasi e di pubblicarle su Instagram, impossibile non pensare che siano entrambe per l'ex moglie, visto anche l'ora in cui sono state pubblicate (circa a mezzanotte).

Lo show di Michelle è stato emozionante, come ha scritto lei stessa, soprattutto quando l'ex coppia ha duettato sulle note di "Più bella cosa non c'è", i due sul palco si sono anche dati un bacio, sulle labbra, ma hanno voluto specificare che sono solo "amici, buoni amici".

Eros Ramazzotti e le dediche a Michelle Hunziker

Ormai i social sono come un diario, su internet raccontiamo la nostra giornata, le nostre emozioni, sentimenti. Per questo motivo non stupisce che Ramazzotti abbia scritto proprio su Instagram due frasi molto importanti e che non potevano non essere dedicate a Michelle.

Entrambe sono citazioni, la prima descrive perfettamente Michelle, una donna che ama e che ride moltissimo, la sua risata è indimenticabile: "Due cose ci salvano nella vita amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili (Tarun Tejpal)".

E poi ecco Vasco Rossi, il cantautore si affida il rocker emiliano e parafrasando Vita Spericolata ha spiegato il bacio a stampo con l'ex moglie: "Amo la vita, quella libera dai pregiudizi, dalle invidie, quella vita fatta così, quella vita come Steve McQueen (Vasco)". Un messaggio monito a tutti i criticoni e anche a chi da anni spera in un ricongiungimento e quindi si riempie la bocca di scoop fasulli.