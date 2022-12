Domenica In, Eros Ramazzotti: "Michelle è stata il mio grande amore". Poi la dedica ad Aurora

Eros Ramazzotti è stato atteso ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 18 dicembre 2022. "Sono emozionata di averti qua, non mi pare vero" ha esordito la conduttrice accogliendo il cantautore che, appena arrivato, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic, grande amico personale scomparso venerdì a cui la stessa trasmissione ha dedicato l'apertura del programma.

In questo momento il cantautore sta affrontando un tour mondiale, esperienza che è stata il primo argomento affrontato da Mara. Il tema, tuttavia, è stato subito colto da Eros per fare una precisazione sulla sua vita sentimentale. "Sei sempre impegnato..." ha osservato la conduttrice parlando dei tanti appuntamenti lavorativi. "Con le donne no, sono single", ha subito puntualizzato l'ospite, già sposato con Michelle Hunziker prima da cui ha avuto la figlia Aurora, e poi con Marica Pellegrinelli, madre degli altri due bambini Raffaela Maria e Gabrio Tullio: "Trovare l'amore non è facile, ho quello per i miei figli" ha aggiunto, "Se si incontra l'anima gemella non si sa, sicuramente sono aperto sempre all'amore".

Eros Ramazzotti: "Per i miei amici sono una rivincita"

Una delle sorprese della diretta è stata la presenza degli amici di infanzia di Eros Ramazzotti, invitati in studio da Mara Venier. "È sempre stato un artista anche da bambino" hanno detto di lui, descritto come determinato sin da ragazzino a intraprendere la carriera di cantante. "Io per loro sono una rivincita, noi siamo cresciuti in periferia dove non ci ca*ava nessuno. Per me è un onore" il commento di Eros, spinto a credere nelle sue passioni anche dai suoi genitori. Adesso tu, Una terra promessa, Una storia importante sono stati i brani cantati live insieme a Mara e al pubblico in studio, a cui ha ricordato anche l'importanza che il Festival di Sanremo ha avuto nella sua carriera, giunta alla soglia dei 40 anni.

Il collegamento con Biagio Antonacci, intervenuto per salutare il suo grande amico, ha interrotto il dialogo tra Mara ed Eros, salutato poi da Alejandro Sanz e Lorenzo Jovanotti: "Tante storie insieme ci legano, tutte belle", ha detto il collega chiudendo il videomessaggio. Presenti con un messaggio anche Rosario Fiorello e Alessandro Del Piero.

Le parole per Michelle Hunziker e la dedica per Aurora

Spazio poi per la vita privata, introdotta parlando di Più bella cosa, canzone dedicata a Michelle Hunziker. "L'avevo già fatta poi ho conosciuto per lei e gliel'ho dedicata" ha detto a proposito Eros spiegando l'origine del suo grande successo: "Quando eravamo in America il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle. È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia... Non può non essere così", ha affermato raccontando la bellezza del loro rapporto. Mara Venier ha quindi mandato in onda il momento del programma di Michelle Hunziker su Canale 5 che li ha visti cantare insieme, a conferma del loro bellissimo rapporto: "Quando due si lasciano non significa farsi la guerra, è giusto ricordarsi e darsi l'imput di affetto ogni giorno", ha commentato Eros che così ha fatto riferimento anche a Marica Pellegrinelli, inclusa nel filmato sulla sua vita privata mandato in onda.

Quanto ad Aurora che sta per diventare mamma: "Il loro è un amore bello e profondo, forte e vero ed è un esempio" ha affermato parlando della figlia e del compagno Goffredo Cerza: "Auri è una ragazza pronta, ha una grande testa". Per lei, infine, la canzone L'Aurora, intonata e modificata per l'occasione: "Dove adesso tu... mi porterai... Il cucciolino" ha concluso commosso nonno Eros.