Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker fotografati di nuovo insieme

Così, insieme, a posare sereni e sorridenti davanti all’obiettivo fotografico, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non si vedevano da anni. E, a giudicare dai commenti rilasciati a corredo dello scatto social, la straordinaria reunion di famiglia che si è tenuta in un ristorante di Paratico, in provincia di Brescia, ha rallegrato molti, entusiasti nel ritrovare così gioiosa la ex coppia insieme alla figlia Aurora.

L’immagine è stata postata dallo chef Paolo Benigni sulla pagina Instagram del suo ristorante: "Mi ha fatto un enorme piacere rivedervi!", ha scritto il titolare dell’account, artefice di una pubblicazione che rende visibili i rapporti distesi tra il cantante e la showgirl. La coppia si è detta addio nel 2009 dopo undici anni d’amore, da cui è nata la primogenita che, proprio come i suoi genitori, nello scatto mostra il sorriso più smagliante.

I rapporti tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti

Oggi, dunque, i rapporti tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono ottimi. Dei motivi per cui il loro matrimonio naufragò inesorabilmente la showgirl ne ha parlato tempo fa, riferendosi alla setta in cui era finita e da cui fu plagiata a lungo: "Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro" rivelò Michelle, adesso felicemente sposata con Tomaso Trussardi che l’ha resa di nuovo madre di due bambine, Sole e Celeste. Eros Ramazzotti, invece, è single dopo la fine della sua relazione con Marica Pellegrinelli da cui ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. L’ultima volta che ha fatto riferimento alla ex moglie è stato in una puntata di Pio e Amedeo quando, davanti alla pubblicità che ha reso famosa Michelle Hunziker, commentò: "Penso che anche adesso sia in forma. Quando ho conosciuto Michelle era da lì a poco da questa foto. L'ho riconosciuta guardandola di spalle? No, no, dagli occhi. Mi piacevano gli occhi". L’uscita, insieme a quella sull’abitudine di Michelle a “ridere sempre”, allora ha sollevato più di qualche perplessità da parte del pubblico, ma non da parte della diretta interessata che ha preferito sorvolare.