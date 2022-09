Eros Ramazzotti, è ancora amore con Michelle? Quel momento (romantico) al concerto riaccende il gossip

Si riaccende il gossip su una delle (ex) coppie più amate del mondo dello spettacolo: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Saranno forse tornati insieme? Per ora non abbiamo nessuna conferma da parte dei diretti interessati anche se, le ultime immagini del concerto di Eros all'Arena di Verona sembrano parlare chiaro. Che i due avessero mantenuto un bellissimo rapporto dopo la fine della loro relazione era chiaro e ne avevano parlato loro stessi affermando come l'amore, nel tempo, cambia e quello che provavano l'uno per l'altra se pur diverso era sempre forte e presente. Oggi, però, più che amore tra due ex, quello tra il cantante e la conduttrice tv sempre un vero e proprio ritorno di fiamma.

Durante il suo ultimo concerto all'Arena di Verona, Eros che si è anche lasciato andare a una dolcissima dedica per sua figlia Aurora che preso lo renderà nonno, ha voluto al suo fianco anche la madre di sua figlia a cui ha cantato, abbracciandola e guardandola negli occhi, sia Quanto amore sei che Fuoco nel fuoco e la chimica tra i due è stata notata da tutti.

La stessa Michelle, emozionatissima, è stata beccata, in un video che ha già fatto il giro di Tik Tok, mentra dà un dolcissimo bacio sulla guancia al suo Eros. Sarà tornato l'amore? Per ora non lo sappiamo ma sembra proprio che tutti gli indizi portino in questa direzione e i fan della coppia sembrano proprio non aspettare altro!