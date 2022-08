Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti compagni di Karate. Quando l'amore diventa una bellissima amicizia

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono più uniti che mai. Dopo la fine del loro grande amore, i due genitori di Aurora, sono stati in grado di trasformare i resti di una vecchia passione in una bellissima amicizia dando un esempio di maturità e apertura a chiunque faccia fatica ad accettare che i rapporti, con il tempo, possano cambiare e subire profonde trasformazioni. Loro no, dopo anni di silenzi, hanno saputo andare oltre al rancore scegliendo di essere presenti l'uno nella vita dell'altro anche se sotto nuove vesti, quelle di amici. E da quando sono stati in grado di mettere da parte i vecchi asti e rifarsi, entrambi, una vita in serenità, i due hanno ristretto un legame che li rende, oggi, più vicini che mai al punto da diventare anche compagni di Karate.

Michelle ed Eros, infatti, si allenano insieme e, proprio oggi, si sono fatti vedere nelle loro stories su Intagram, alle prese, nella stessa palestra, con un allenamento di Karae Kyokushinkai, una discilina che praticano entrambi e di cui sono molto appassionati. Gli ex marito e moglie, che sono stati sposati dal 1998 al 2009, condividono, così, lo stesso amore per questo sport che Michelle ha iniziato a praticare un anno fa come valvola di sfogo dopo la rottura del suo rapporto con Tomaso Trussardi, e hanno perfino lo stesso insegnante.

Oggi, i due, si sono rifatti una vita. Michelle ha un nuovo amore, Giovanni Angiolini ed Eros molto probilmente ha una nuova misteriosa fiamma ma con Michelle è rimasto un bellissimo rapporto di amicizia, rispetto e amore con la a maiuscola che li vede l'uno al fianco dell'altra nei momenti importanti e anche nella quotidianità.

Le tappe dell'aomore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si conoscono nel 1995 quando lei aveva solo 18 anni e lui 32. Michelle era una sua grandissima fan fin da bambina e, dopo averlo conosciuto quando era solo una ragazzina arrivata dalla Svizzera mentre lui un cantante affermato, tra i due è scoppiata la passione che li ha portati, nel 1996, a diventare genitori della piccola Aurora e nel 1998 a sposarsi nel castello Orsini Odescalchi di Bracciano con Tina Turner, con cui il cantante aveva duettato, come ospite e performer.

Le voci di crisi tra i due sono iniziate nel 2002 quando l'amore è andato pian piano svanendo e nel 2009 è arrivato il divorzio anche se i due hanno cercato di mantenere i rapporti per la loro figlia, Aurora. Tra i due la relazione sembra sia finita per una crisi dopo sette anni di matrimonio che non sono riusciti a superare data la loro giovane età. Michelle, inoltre, all'epoca stava vivendo un periodo buio in quanto plagiata da una setta di cui ha parlato solo nel 2017.

I due, dopo un primo momento in cui non si sono parlati, sono tornati, oggi, vicinissimi e grandi amici.