Eros Ramazzotti: "Dissi no a Monica Bellucci". Poi la spiegazione su Instagram

Fa il giro della rete l'ultima dichiarazione di Eros Ramazzotti su Monica Bellucci. In un'intervista rilasciata questa mattina, il cantante romano sostiene di aver detto "no" alla diva del cinema italiano, poi - dopo che le esternazioni raggiungono un importante livello di viralità - decide di precisare l'accaduto in un post su Instagram.

L'aneddoto su Bellucci risale a questa mattina, in occasione di un'intervista in cui l'artista viene chiamato a fare un bilancio di carriera e vita privata. La discussione si sposta sul capitolo rimpianti. "Il giorno in cui si è pentito di qualcosa?", domanda il giornalista. Ed Eros risponde: "Mi capita quando tratto male qualcuno e lo mando a quel paese. Succede a volte in auto, ma ci resto male. Sono uno cui piace stare in un angolo senza essere invadente. E anche se chi mi chiede un selfie mentre mangio è maleducato, mi alzo e lo faccio. Al limite si fredda la pasta".

Spazio al "no" pronunciato in campo professionale di cui si è pentito. "Negli anno 90 Clive Davis (uno dei discografici più influenti della storia ndr) mi voleva a New York per lanciare la mia carriera in America. Ma avevo bisogno di stare in famiglia con Michelle, Aurora stava per arrivare... Gli direi ancora no. Non sono uno che cerca il successo". Poi il "no privato": "A Monica Bellucci. Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo".

Parole che hanno avuto inevitabile eco nel mondo del pettegolezzo, tanto che Ramazzotti decide poco dopo di precisare il concetto sul suo profilo ufficiale Instagram. "Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo", aggiunge, condividendo un video in cui sia lui che Monica erano ospiti di Stasera pago io, vecchio show Rai di Fiorello. Tutto tace, invece, sul fronte Bellucci.