Eros Ramazzotti 'babysitter' di Cesare al compleanno di Aurora: le foto della festa

Primo compleanno da mamma per Aurora Ramazzotti, che ha festeggiato i suoi 27 anni con gli amici e la famiglia al completo in uno dei locali più glamour di Milano. Quest'anno tra gli invitati ce n'era uno davvero speciale, suo figlio Cesare, coccolato da tutti ma soprattutto dai nonni. Al party erano presenti anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ed è stato proprio il cantante a voler vestire i panni del babysitter per far godere alla figlia la festa. Tra le storie Instagram si vede nonno Eros con il piccolo di casa in braccio - che la mamma ogni tanto va a sbaciucchiare - e poco dopo eccolo con il microfono in mano, pronto per il karaoke.

Aurora - elegante e sexy in un abito nero, corto e glitterato - ha accolto i suoi ospiti con gadget e dettagli originali, come dei porta incenso con alcune delle sue frasi cult stampate sopra (da portare a casa come regali una volta finita la festa) e hamburger personalizzati, ognuno con il nome dell'invitato. Anche la torta è stata decisamente singolare: una piramide di monoporzioni di tiramisù, con le candeline in cima.

Una serata divertente e piena d'amore per Aurora Ramazzotti, circondata dagli affetti più importanti della sua vita.