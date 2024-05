Eros Ramazzotti tenero nonno: la tenera foto del nipotino scattata da Aurora

Che Eros Ramazzotti sia stato totalmente rapito dal suo primo nipotino è noto ai follower che lo seguono sui social. Da quando Cesare, frutto dell'amore della figlia Aurora e del suo compagno Goffredo Cerza, è arrivato nella sua vita poco più di un anno fa, su Instagram non sono mancati i rimandi al bimbo come protagonista di foto e video che, seppur premurosamente pensati per non mostrarlo mai in volto, hanno raccontato spesso la gioia di vederlo crescere. L'ultima storia pubblicata da Eros è un'altra manifestazione di questo amore, dedicata com'è al nipotino nella versione fan sfegatato del cantautore. Nella foto, postata da Aurora e ripresa da Eros, si vede il piccolo con indosso la maglietta dedicata al nonno, raffigurato sul palco durante un suo concerto. Due cuori rossi e una chitarra sono le emoji che raccontano il legame così descritto, con il nonno, come per la musica verso la quale Cesare ha già dimostrato una certa predilezione nonostante sia piccolissimo.

Per Eros Ramazzotti Cesare è il primo nipote e considerando l'età degli altri figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, di 12 e 8 anni, avuti da Marica Pellegrinelli, a meno che Aurora non decida di fare il secondo dovrà aspettare ancora un bel po' prima di diventare nonno bis. E a proposito della ex moglie, proprio nei giorni scorsi la modella è diventata mamma di una bimba, accolta con grande affetto anche dal cantante e dalla sua compagna Dalila Gelsomino.