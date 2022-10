Eros Ramazzotti: "Giorgia Meloni? Mi sembra caz*uta". Poi svela i dettagli sul nipotino in arrivo

Eros Ramazzotti si trova in Sud America, a Cancun, in Messico, per l'inizio del suo tour mondiale che lo porterà anche in Nord America e in Europa (ovviamente anche in Italia i suoi concerti si svolgeranno in 10 palazzetti). La data zero sarà a Los Angeles, che doveva essere l'ultima del tour organizzato prima della pandemia e poi annullato causa covid.

Nell'intervista al Corriere della Sera il cantautore ha ovviamente di "Battito infinito", questo il titolo del tour, ma ha anche commentato le elezioni del 25 settembre, la sua bambina, Aurora, che presto lo renderà nonno e anche di Francesco Totti e Ilary Blasi.

La preparazione fisica, che comprende anche l'alimentazione, e quella mentale sono fondamentali per affrontare un tour con 49 date e Eros al momento sis ta tenendo in forma giocando a padel e praticando "kyokushinkai, forma di karate inventata da sensei Masutatsu Oyama, uno così forte da lottare a mani nude con i tori... È una disciplina di contatto che uso per scaricare e che consiglio a tutti per autodifesa, anche alle donne".

Ha 59 anni, compiuti oggi, 28 ottobre, ma riguardo all'età afferma " è un pensiero che viene, ma mi sento Peter Pan, giovane dentro. Se fisico e testa reggono, l’importante è continuare a dare il massimo. Bisogna lasciare profumo nella vita, una scia di positività".

Eros Ramazzotti, che nonno sarà?

Aurora Ramazzotti, la figlia che Eros ha avuto con Michelle Hunziker, è incinta e presto renderà i due nonni. Un'emozione grandissima che entrambi hanno commentato affermando di non vedere l'ora che il piccolino nasca. In particolare Eros aveva parlato dell'amore che lega Aurora e Goffredo Cerza, il suo compagno, lo ha definito un sentimento puro e forte e ha quindi ribadito: "Mia figlia Aurora è una donna cresciuta e con testa. L’amore che vedo tra lei e il suo compagno Goffredo Cerza è un esempio".

Eros sa già che tipo di nonno sarà: non vorrà viziare il suo nipotino. Infatti il primo regalo sarà una "gita in studio dove ci sono tutti gli strumenti e vedremo quale preferirà. Più in generale penso che meno regali si facciano più ci sia una spinta a migliorarsi. Ho l’istinto educare, non sarò solo il nonno che vizia":

E parlando di genitori è impossibile per Eros non parlare anche della sua mamma, morta 20 anni fa: "La risento e la rivedo spesso, una donna tutta di un pezzo. Lei non mi ha mai appoggiato in questa avventura musicale ma era anche giusto. Bilanciava la pazzia di papà che, quando mi sentiva suonare blues in cameretta, diceva già mi diceva 'diventerai il cantante italiano più famoso al mondo'. A volte gli dico ancora 'Rodolfo, c’avevi ragione'".

Sul tema famiglia arriva anche il commento su Ilary Blasi e Francesco Totti: "Gli ho fatto gli auguri. Si è separato chiunque nel mondo. La forza è non reagire, ma è brutto, soprattutto per i figli che poi devono sentire i commenti degli amichetti, essere trattati come macchiette sui giornali di gossip".

Eros su Giorgia Meloni: "Se sarà seria le cose potranno andare bene"

Immancabile una domanda sul risultato delle elezioni del 25 settembre, anche perché il cantautore aveva commentato su Instagram la vittoria di Giorgia Meloni pubblicando una storica con scritto: "Siamo esattamente quello che ci meritiamo". La sua posizione forse è un po' cambiata adesso.

"Al di fuori dei discorsi destra, sinistra, centro, non mi interessano i colori delle bandiere, spero che Giorgia Meloni faccia bene. Se sarà seria come sembra e anche la gente che ha chiamato al Governo lo sarà, le cose potranno andare bene - queste le parole di Ramazzotti che poi lancia uno scongiuro - Tengo le dita incrociate e spero che Salvini faccia bene il lavoro cui è stato chiamato. Meloni mi sembra cazzuta però non deve mettere in mezzo quel passato che non è un bel passato. Guardi al presente e migliori l’Italia".