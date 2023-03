Eros Ramazzotti: la prima foto con la nuova (e segreta) fidanzata

In una recente intervista Eros Ramazzotti aveva lasciato intendere che nella sua vita ci fosse una donna, ma fino a ieri aveva tenuto il massimo riserbo. Con una foto su Instagram, con scritto "Auguri amore mio", ecco che il cantante è uscito allo scoperto.

Nella foto i due si scambiano un bacio, ma della donna al suo fianco non si hanno notizie. Nessuna persona taggata, nessun indizio che possa avvicinarci all'identità della fidanzata misteriosa. La ragazza si vede di profilo quindi non è neanche possibile vederla bene.

Questo è sicuramente un passo molto importante perché è la conferma che il suo cuore è impegnato. Di recente era stato fotografato insieme alla modella Giulia Accardi, ma a quanto pare la love story è già finita.

In questi anni la vita sentimentale di Eros Ramazzotti, che tra circa un mese diventerà nonno, è stata al centro dell'attenzione mediatica anche perché la sua ex moglie, Michelle Hunziker ha divorziato dal marito Tomaso Trussardi e numerosi gossip volevano che la coppia di "Più bella cosa non c'è" tornasse insieme.

Eros però pubblicamente ha parlato solo dell'ultima storia importante che ha avuto, quella con Marica Pellegrini, con lei ha avuto altri due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La loro relazione è terminata nel 2019 e Pellegrini si è rifatta una vita con il deejay William Kouam Djoko. A quanto pare anche il cuore di Eros è tornato a battere.