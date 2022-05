Eros Ramazzotti fa un regalo speciale ad Aurora

Amore di papà. Eros Ramazzotti ha fatto un dolce regalo alla sua Aurora: una "A" di rose dorate all'interno di una composizione rettangolare di circa 40 rose rosse. La figlia di Eros e Michelle Hunziker non ha saputo trattenere la gioia per la dolce sorpresa e così ha condiviso sui social uno scatto all'interno dell'ascensore del suo condominio con in mano il cesto di rose, un grande sorriso sulle labbra e un cuoricino dedicato al papà.

Immancabile la risposta di Eros che ha prontamente ricondiviso la storia aggiungendo due paroline magiche: "Amore eterno". L'amore per i figli va al di là dei divorzi, delle discussioni o delle incomprensioni e ogni tanto ricordarsi dell'amore reciproco tra figli e genitori è un buon esercizio per il cuore e per la mente.

A gennaio Aurora era andata in vacanza con il padre, con loro anche il fidanzato di lei, Goffredo Cerza. Il rapporto tra padre e figlia è molto buono e oltre ai vari gesti che spesso condividono su Instagram lo dimostra anche la scelta di fare una vacanza con il padre e il fidanzato.