Eros Ramazzotti e il bellissimo regalo per il nipote Cesare, la foto

Un regalo dolcissimo e che ha sicuramente emozionato Aurora Ramazzotti. Suo padre, Eros, ha infatti deciso di sorprendere la figlia e il nipote, Cesare, con una sorpresa inaspettata. È proprio la 27enne a condividere la foto, nelle sue storie Instagram, che ritrae il figlio in compagnia del regalo del nonno: una chitarra classica. "Nonno ha portato una chitarra per lui", ha scritto Auri come didascalia dell'immagine.

La musica nella famiglia Ramazzotti gioca un ruolo fondamentale: non solo Eros è un cantautore di fama internazionale, ma anche Aurora è una bravissima cantante che però non esercita. La decisione di non intraprendere la carriera musicale è legata al consiglio che suo padre anni fa le diede, per i figli d'arte la strada verso il successo è doppiamente difficile, ma non per questo la neo mamma ha abbandonato la sua passione. È capitato spesso, infatti, che lei e il padre duettassero l'ultima volta è successo l'agosto scorso a Taormina: i due hanno regalato un momento di grande emozione ai presenti.