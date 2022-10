Eros e la sosia di Michelle al concerto: "Secondo me vieni più gnocca"

Colpo di scena alla Valle dei Templi, ad Agrigento, durante il concerto di Eros Ramazzotti. Dopo aver cantato una delle sue hit, il cantante osserva una piccola fan in prima fila notando una certa somiglianza con Michelle Hunziker. A quel punto la gag è servita (e ripresa rigorosamente con gli smartphone dal pubblico).

"Ti sei rimpicciolita però" le dice scherzando Eros, sporgendosi dal palco per guardarla meglio. Poi chiede al regista di riprenderla, in modo che tutti possano vederla sul maxi schermo alle sue spalle, e continua: "Michelle, che bella! Però tu hai gli occhi azzurri, lei mica ce li ha azzurri. Secondo me tu vieni più gnocca. Però stai attenta, non ti fidare degli uomini". Una battuta che lascia intuire come la conduttrice svizzera, legata a Ramazzotti per 7 anni - fino al 2002 - abbia sofferto per la fine del loro matrimonio. Tra loro i rapporti sono tornati ad essere ottimi da qualche anno a questa parte e recentemente si sono fatti vedere più volte insieme, anche ad un concerto del cantante romano. Ancora più affiatati adesso che stanno per diventare nonni, Eros e Michelle continuano a far sognare con la loro storia d'amore - anche se finita - e sono in molti a sperare in un ritorno di fiamma.

Il video, pubblicato su TikTok, ha raggiunto migliaia di visualizzazioni e chissà se sarà arrivato anche a Michelle Hunziker, che senza dubbio si sarà fatta una sonora risata.

Il video pubblicato su TikTok da Gas Genna

Se non riesci a vedere il video clicca qui

Eros Ramazzotti nonno

Aurora Ramazzotti, primogenita di Eros e Michelle, ha annunciato meno di un mese fa di essere incinta. Il cantautore romano non sta nella pelle all'idea di diventare nonno e proprio durante un concerto le ha dedicato parole bellissime: "Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L'importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo". Ramazzotti ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Goffredo Cerza, il fidanzato della figlia: "La cosa più importante è che si amano, c'è un amore, c'è un qualcosa di così profondo che oggi un po' si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio è un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo".