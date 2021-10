Eros Ramazzotti fa chiarezza sul rapporto con Wanda Nara

I pettegolezzi arrivavano direttamente dai media argentini, ma adesso ad intervenire in Italia è Eros Ramazzotti. Se infatti nelle scorse ore i giornali sud americani parlavano di uno scambio tra il cantante e Wanda Nara, reduce dalla crisi col marito Mauro Icardi, adesso l'artista romano ci tiene a confermare che i due si sono effettivamente sentiti ma evidenzia che la natura del loro rapporto non ha in alcun modo a che vedere con un legame sentimentale.

Eros fa chiarezza attraverso alcune dichiarazioni rilasciata al settimanale Oggi. Poco avvezzo al gossip, le sue parole sono chiare e vanno dritte al punto: "Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata - sostiene - Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita".

Insomma, il suo messaggio ha avuto a che fare unicamente con l'affetto e non con qualcosa di pruriginoso, a dispetto di quanto i giornali di gossip hanno fatto sapere. A riportare il fatto era stata in particolare Yanina Latorre, conduttrice argentina, che nel corso della trasmissione Los Angeles Morning aveva dichiarato: "Eros Ramazzotti l'ha contattata per esprimere il suo dispiacere circa la vicenda, tra tutti i corteggiatori è un buon partito, Icardi è arrabbiato e geloso".

Il rapporto tra Eros e Wanda Nara

Il rapporto tra Eros e Wanda, in particolare, andrebbe avanti da tempo. I due si conoscono infatti da dieci anni, tanto che per un periodo hanno frequentato anche la stessa palestra, in zona San Siro a Milano. Wanda è una grande fan della musica del cantante, ma non c'è niente di più.

La crisi tra Wanda e Icardi, dall'inizio

La crisi tra Wanda e Icardi va avanti da circa una settimana. Da quando, precisamente, lei ha accusato il marito di aver rovinato il matrimonio "per colpa di una tr*ia". Parole che non sono mai state commentate direttamente dal calciatore, che invece si è prodigato in moltissime dichiarazioni d'amore nei confronti della moglie, lette da molti come un tentativo di ricucire i rapporti. A pubblicare le chat che lo inchioderebbero alle accuse di tradimento sono stati i media argentini. Il nome della donna vicina ad Icardi sarebbe quello di Eugenia China Suarez, di professione cantante.