Estetista cinica, l'errore vale doppio se sei donna e influencer

L'Estetista Cinica, non è poi così cinica. I punti fagiana all'improvviso interessano a tutti. In questi giorni non si parla d'altro se non del "merd*ne", come lo ha chiamato Cristina Fogazzi, che Veralab ha fatto con la raccolta punti dei clienti. Fogazzi oltre ad essere dispiaciuta per l'errore commesso dal suo team, e in primis da lei, si è trovata a dover fronteggiare le accuse di chi neanche conosce i suoi prodotti. Questo, e alcuni articoli pubblicati su di lei, l'ha portata ad esporsi su Instagram. Aveva scelto di non farlo e infatti aveva scritto una newsletter di spiegazioni e scuse indirizzata alle fagiane, ma la forza dell'essere un personaggio pubblico è anche il suo punto debole: tutto deve passare dai social, ormai.

Il caso dei punti fagiana

Ma lo sbaglio qual è? C'è stato un errore nella valorizzazione dei punti fedeltà (circa 10 milioni). Dovevano valere 5 centesimi (0,05 €) per un totale di 500 mila euro di sconti erogati. Un errore umano ha fatto sì che i 5 centesimi diventassero 50 (0,50 €) e questo ha trasformato gli sconti in 5 milioni di euro. Una cifra che avrebbe messo in serio pericolo la stabilità dell'azienda. Fogazzi prima di arrivare a toccare i punti, che sono passati da 50 cent a 10 cent, aveva pensato di coprire lei stessa la cifra ma "non ho così tanti soldi".

"Chi ha intenzione di pensare che abbiamo agito in malafede, avremo le spalle larghe e cercheremo di superare anche questa... Abbiamo superato molte cose, supereremo anche l'annosa questione dei punti fagiana" aveva spigato Fogazzi su Instagram con gli occhi lucidi. "I responsabili non saranno puntini, non verrà punito nessuno. È un concerto di responsabilità. Chi pensa che io non sia una brava imprenditrice, beh forse ha ragione è tutto successo talmente in fretta che non sono diventata abbastanza brava per gestirlo".

I numeri di Veralab sono impressionanti: è passata da un fatturato di 584.763 euro nel 2016 a 62,7 milioni nel 2021, i dipendenti da sei sono diventati sessanta e alla newsletter sono iscritte più di 750mila.

Il peso dei social

Come dicevamo Fogazzi non è così cinica, ma sarebbe stato impossibile esserlo, chiunque quando si sente preso di mira non può rimanerne indifferente, soprattutto se ad essere al centro delle critiche è il lavoro di una vita. "Sto in un meccanismo che credo si chiami sciacallaggio mediatico" si sfoga nelle storie Instagram, ma è quando ammette di aver smesso di leggere i commenti su Twitter e Facebook che si può intravedere, davvero, la persona e non l'influencer. Non che prima non fosse umana, anzi, ma spiegando di non riuscire a leggere i commenti cattivi e falsi allora sì che mostra la sua debolezza. Ed è apprezzabile, nessun altro imprenditore - tranne Chiara Ferragni - in Italia è riuscito a fidelizzare i clienti come ha fatto lei. La mattina mostra i suoi rituali di bellezza, parla dei profumi e si mostra truccata, struccata e anche con la panciera. Ha conquistato le donne che usano i suoi prodotti essendo lei la prima testimonial.

"Non mi piacciono le dietrologie, ma le analisi. E la mia analisi è che se non fossi un'imprenditrice così esposta su Instagram non gliene sarebbe fregato più o meno niente a nessuno però, purtroppo, c'è questa componente che sto su Instagram che dà un po' fastidio a tutti". Come darle torto?

Per rafforzare la sua tesi aggiunge: "Potrei raccontarvi enormi merd*ni successi nei programmi di fidelizzazione di molte aziende, che non sapete perchè non ci avete fatto una ricerca e nessuno le ha messe sui giornali, ma Cristina Fogazzi che sta su Instagram apriti cielo. Perché sommi la pruriginosità verso l'influencer e quella verso tutto questo mondo... vabbé doveva capitare, è capitato".

Quanto ha influito la sua posizione mediatica nella questione punti fagiana? Moltissimo, anche perché nessuno può provare che se non fosse stata una vip lo scandalo mediatico sarebbe avvenuto comunque. Lei non solo è la proprietaria dell'azienda, ma è il marchio di fabbrica. Sulle confenzioni non c'è il suo volto, ma un ritratto stilizzato che lei ha anche come immagine di Instagram. Ma Cristina Fogazzi è il volto di Veralab molto di più di quanto non lo sia stata la vedova Clicquot Ponsardin che, alla morte del marito, fece stampare la sua effige sul tappo della bottiglia del noto champagne (Veuve Clicquot Ponsardin).

Il problema è essere un'imprenditrice donna?

Secondo Cristina Fogazzi gran parte del problema è legato al suo sesso: "E se fosse stato un uomo a scrivere una newsletter in cui si scusava? Forse sarebbe stato celebrato come martire della patria". Del suo stesso pensiero è Guglielmo Scilla, che su Instagram, ha detto la sua sulla questione: "Io ho una profonda solidarietà nei confronti di questa imprenditrice che come unico vero errore, secondo me, ha commesso quello di nascere del sesso sbagliato e di averci messo la faccia. Secondo me non sarebbe accaduta la stessa cosa ad altra gente, sei solo sfigata, è ingiusto. L'unico m*rdone che hai pestato è quello di essere nata del sesso sbagliato".

Che le donne siano svantaggiate nel mondo dell'imprenditoria non lo dicono nè Fogazzi nè Scilla, lo dicono le statistiche, ma in questo caso il problema, secondo chi scrive, è più legato alla notorietà. È sempre più facile creare hype parlando degli aspetti negativi di un vip anziché dei suoi successi. Questo si nota anche da un'altra parte del racconto dell'Estetista Cinica, quando parla delle buone azioni in cui l'azienda si è prodigata.

"La parte sulla quale mi piace sollevare una riflessione è che quando abbiamo regalato 30mila euro di biglietti ai musei, quando abbiamo organizzato un evento al black friday da 250mila euro non è fregato niente a nessuno, non è uscito un articolo, non è uscito un pezzo. Quando abbiamo fatto beneficenza - ha ribadito - non è mai fregato niente a nessuno, ma in questo caso sono tutti molto interessati".

La solidarietà che fa male agli invidiosi

Ma non c'è solo il merd*ne, c'è anche tanta gioia, molte clienti hanno donato i soldi dei punti fagiana a delle associazioni benefiche, altre hanno mandato dei bonifici proprio a Veralab. "Ho avuto un sacco di sostegno da parte vostra e questa credo che sia la cosa importante. La cosa che gli rode a tutti è che nonostante questa cosa voi siete solidali, loro vorrebbero che voi chiedeste sotto casa mia il mio scalpo" ha aggiunto Fogazzi. L'errore è seguito sempre dalla stigmatizzazione, ma quando questo non accade in molti rimangono delusi.

Alla fine dei conti l'Estetista, che tanto Cinica non è, può considerarsi vincitrice dello "sciacallaggio mediatico", perché chi compra i suoi prodotti le è rimasto fedele e nell'era della shitstorm è tutt'altro che scontato.