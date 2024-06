L'Estetista Cinica organizza una festa a Brera, è polemica: cos'è successo

Cristina Fogazzi, conosciuta come l'Estetista Cinica, ha organizzato un mega evento presso la Biblioteca Braidense, la terza biblioteca italiana per ricchezza del patrimonio librario che si trova a Palazzo Brera a Milano. Il party è stata l'occasione per festeggiare importanti traguardi aziendali, ovvero il primo anniversario della sua linea di make up e il debutto in Spagna di un altro suo marchio. "Sappiamo cosa ci aspetta? Assolutamente no. Ma lo scopriremo, come sempre, insieme" ha scritto l'imprenditrice sul suo profilo Instagram a corredo del video della serata durante la quale gli invitati hanno posato fra tomi e opere d'arte dal valore inestimabile mangiando pizze e bevendo cocktail. Il post con quelle immagini ha suscitato le critiche di molti.

"La sacralità di questi luoghi non deve essere mercificata per interessi imprenditoriali con modalità così dispregiative per i luoghi stessi", ha scritto qualcuno a corredo del video social; "Ma quella è la biblioteca Braidense? Al cui interno non si può bere neanche l'acqua e toccare libri e scaffali rigorosamente con guanti bianchi?" ha chiesto provocatoriamente qualcun altro. Tra le tante voci di protesta anche quella di Angelo Mazzone, fondatore di Milano Segreta: "Noi come professionisti non possiamo fare visite guidate, gli studenti non possono neanche portarsi l'acqua per bere, usare i guanti, mille proibizioni", ha scritto sul profilo Instagram della Braidense

La replica dell'Estetista Cinica

La replica dell'Estetista Cinica non si è fatta attendere, prima attraverso una serie di storie Instagram e poi con un post dedicato alla vicenda. Cristina Fogazzi ha precisato sul suo profilo di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per l'evento e ha rilanciato una parte dell'intervista al Corriere della Sera di Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca, ella quale spiega che si tratta di una consuetudine per la Biblioteca quella di essere riservata per degli eventi privati a pagamento.

"Ho organizzato un evento dentro Brera io, come lo hanno organizzato altre persone prima di me", ha spiegato ancora l'imprenditrice sottolineando che la scelta della location era un modo per promuovere le bellezze italiane. "C'erano dieci influencer spagnole molto grosse e così nelle loro stories hanno prima fatto un tour dentro Brera, facendo vedere la nostra Pinacoteca a milioni di persone in Spagna" ha proseguito ancora sollevando il dubbio sul fatto che le critiche sarebbero nate da una sorta di classismo, perché il suo marchio non è uno dei grandi brand internazionali del lusso: "Il problema non è l'utilizzo di Brera, ma il MIO utilizzo di Brera".