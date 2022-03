L'Estetista Cinica si mette in mutande: "Non sono perfetta, ma fiera". Le foto senza filtri

Completino intimo in pizzo, vestaglia di seta e tacchi a spillo. Tre scatti sexy pubblicati dall'Estetista Cinica, influencer ed imprenditrice i cui vero nome è Cristiana Fogazza, attirano il like di oltre trentamila follower. Circa un milione quelli che da anni seguono la sua attività professionale volta ad una filosofia di body positive, oggi accolta da un noto brand di biancheria intima con uno shooting ad hoc. "Non tutti i giorni si ha voglia di mettersi in mutande - scrive lei a corredo degli scatti - Alcuni giorni non si ha nemmeno voglia di vedersi allo specchio, figurarsi di farsi fotografare".

"Queste foto le ho fatte prima della cena per la mostra di Tiziano (mostra con cui il suo brand ha avviato una partnership, ndr) ed avevo un trucco pazzesco, le scarpe giuste, l’intimo che mi stava bene", digita ancora Cristiana. "Lo so che non sono perfetta. Non serve me lo diciate nei commenti cattivi anche perché non me ne frega nulla di essere perfetta. È talmente una gioia e una vittoria posare in mutande a 47 anni e farlo vedere con fierezza a qualche centinaio di migliaia di persone che per me va benissimo così".

Circa quarantamila, si diceva, i "mi piace" a corredo del post. Tra i tanti commenti entusiasti, anche quello della influencer Daniela Collu, anch'essa in prima linea nella battaglia dei diritti delle donne: "Apprezzo l’uso del gin al posto dei tulipani, amica siamo insieme in questa battaglia tortellona". Fa eco l'influencer Paolo Stella: "Bellissime mutande. Ho messo like (in modo spontaneo e senza pressioni mediatiche)".

Prosegue così il successo di Cristiana Fogazzi, classe 1974, che da estetista di Sarezzo, in provincia di Brescia, è arrivata a fatturare col suo brand oltre 60milioni di euro.