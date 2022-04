Estetista Cinica e la menopausa: la risposta alla critica è esemplare

Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come Estetista Cinica, da sempre utilizza il suo profilo Instagram per veicolare messaggi body positive. Mostra con fierezza, e giustamente, le sue imperfezioni e spinge le donne a fare altrettanto; a non vergognarsi della cellulite, delle smagliature o della pancia. Il suo oltre ad avere uno scopo sociale è anche modo per presentare a fan vecchi o nuovi i suoi prodotti di bellezza. Verlab, questo il nome della sua azienda che fattura oltre 60milioni di euro, produce prodotti per la cura del viso, della pelle del corpo, fanghi e maschere.

Senza mai avere paura di dire quello che pensa, spesso e volentieri si trova a discutere con chi le scrive messaggi in chat. L'ultima battaglia che sta cercando di portare avanti è quella sulla menopausa. Come le mestruazioni, la menopausa è un tabù. Collegata all'invecchiare, al non essere più giovani e fertili, da sempre le donne non ne parlano, colpa del pudore e della società che emargina le femmine che si mostrano con i capelli bianchi e le rughe. Certo rispetto a 20 anni fa oggi la situazione è molto cambiata: l'essere grandi, o meglio l'invecchiare, non è più così mal visto, ma comunque è sempre più facile che un uomo brizzolato riceva dei complimenti rispetto ad una donna in sale e pepe.

È cambiato anche il rapporto delle donne fertili con il ciclo mestruale: se ne parla di più, si affrontano le patologie ad esso connesso, invece la menopausa con i suoi sbalzi ormonali, umorali e le vampate di calore è ancora un segreto da nascondere.

Il tabù della menopausa

Per questo motivo Cristina Fogazzi, classe 1974, sta cercando di fare con la menopausa lo stesso lavoro che molte influencer stanno portando avanti sul body positive. Una sorta di "menopause positive" (detto in inglese tutto suona meglio) che apra le porte all'accettazione, senza vergogna, di una nuova fase della vita.

Nei giorni passati le era sorto il dubbio che potesse essere vicina alla menopausa e ieri pomeriggio, con la serenità con cui parla di maschere per il viso e mostre da vedere in Italia, Cristina ha annunciato di aver iniziato a sentire "dei doloretti in zona mestruazioni. Se arrivano mentre apro il pop up di Roma non è menopausa, è sfiga".

Un messaggio che in sè e per sè non ha nulla di male, le influencer mostrano tutto della loro vita, parlano anche del loro ciclo, ma questa esternazione di Fogazzi non è piaciuta ad una sua follower che le ha scritto:

"Cri ti seguo sempre con piacere per le tue competenze e la tua ironia... però certe cose puoi tenerle per te, diciamo che non mi interessa molto sapere se avrai le mestruazioni o se sarai già entrata in menopausa. Mi dispiacerebbe smettere di seguirti per qualche storia noiosa e inutile. Non so se hai capito cosa intendo.. spero di non offendere".

L'Estetista Cinica ha quindi risposto ai messaggi: "Ma secondo me puoi skippare quello che non ti interessa. Non vengo a casa tua ad attaccarti una pezza di mezz'ora sui cavoli miei". Alle risposte scritte sono seguite poi delle storie in cui Cristina ha spiegato perché secondo lei è invece importante condividere questo tipo di contenuti.

"Amica non sono una macchinetta a gettoni, dove metti i gettoni e parlo di cosa interessa a te. Magari è il mio canale! Guardo foto di sederi, do pareri alle foto dei sederi, rispondo alle domande, però poi mi concedete anche ogni tanto, se ho voglia, di parlare di qualcosa di cui ho voglia io? Se non vi interessa fate skip", ha chiosato Fogazzi.

"Come potete immaginare - ha poi continuato l'imprenditrice - ho condiviso questa cosa perché è un tabù, nessuno parla del fatto oh è in menopausa, quindi mi faceva piacere normalizzarlo con voi, non era una mera voglia di informarvi sul mio ciclo".