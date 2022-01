I problemi economici prima del successo, il dolore dell'Estetista Cinica: "Ho venduto anche l'oro"

Cristina Fogazzi, meglio conosciuta con il suo nome social Estetista Cinica, è una delle imprenditrici italiane che negli ultimi anni ha collezionato successi dopo successi. I suoi prodotti - dalle creme ai fanghi - hanno fatto letteralmente impazzire donne e uomini, le sue fan si chiamano "fagiane", ma non è sempre stato così e spesso Fogazzi parla di com'era la sua vita prima. Licenziata in tronco si è dovuta reinventare, per farlo ha però dovuto affrontare non poche sfide, una su tutte trovare il denaro per vivere e poi da investire.

Il racconto toccante dell'Estetista Cinica

Il suo profilo social è come un diario, parla dei suoi prodotti, ma anche della sua vita, è sempre pronta a rispondere - anche con tono acceso - a domande e critiche, ma ogni tanto l'Estetista mette da parte il suo lato cinico per offrire una lettura differente del suo successo. Una sorta di seduta dall'analista, ma gratuita, in cui ricorda che le sconfitte e gli insuccessi sono trampolini da cui saltare e tuffarsi in nuove avventure che possono portare a grandi soddisfazioni. Nelle storie Instagram si è mostrata con gli occhi lucidi e la voce leggermente spezzata "Mi è venuta la commozione pensando ai momenti bui, perché durante la diretta mi hanno chiesto della catenina che ho al collo" ha affermato Fogazzi riferendosi alla diretta che aveva concluso poco prima. "Quando non avevo un soldo ho venduto anche la collanina del battesimo, sì me la sono venduta e me la sono ricomprata! Volevo dirvelo perché mi sembrava un messaggio di speranza. Sì, si arriva a vendere anche l'oro, ma poi tutto cambia" ha esclamato colma di entusiasmo.

Immediata la risposta dei suoi follower che hanno condiviso con lei dei ricordi importanti, come quello di un'utente che le scrive: "È successo anche a me, mia mamma e mia sorella. Abbiamo venduto tute le cose d'oro, abbiamo pagato due affitti. Poi non ti dico, la pasta cucinata nel microonde in un bacinella d'acqua perché non avevamo il gas. Posso dire che un pochino ti capisco e ti abbraccio?", a queste parole l'imprenditrice ha risposto con "Io abbraccio te".