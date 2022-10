La meravigliosa foto (con dedica) di Eugenie di York nell'anniversario di nozze

Ogni fiaba si conclude immancabilmente con:“E vissero per sempre felici e contenti”. Anche la storia della Principessa Eugenie di York sembra avere lo stesso epilogo. La figlia di Andrea e Sarah Ferguson, esattamente 4 anni fa è convolata a nozze con Jack Brooksbank. La 32enne ha voluto ricordare quella giornata speciale, facendo sui social un dolce augurio al marito.

Il post su Instagram

“Buon anniversario mio Jack. 4 anni e oltre”, ha scritto la principessa su Instagram postando uno scatto ineditodel grande giorno. I due sposini intenti a baciarsi sul retro della carrozza scozzese, che li ha condotti dalla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

E’ stato così possibile ammirare di nuovo lo splendido abito scelto da Eugenie per dire, “Sì lo voglio”, un vestito con la schiena scoperta firmato Peter Pilotto. Non un vezzo fashion ma una precisa volontà della sposa. Quella di mostrare al mondo, vale a dire, una lunga cicatrice, conseguenza di un’operazione subita 11 anni prima per correggere una profonda scoliosi.

Il matrimonio autunnale

Dopo sette anni e nove mesi di fidanzamento la principessa e Brooksbank, 36 anni, si sono sposati davanti a 800 ospiti, tra cui sua nonna, la regina Elisabetta, e il nonno, il principe Filippo, nella chiesa medievale di Windsor. La cerimonia in chiesa è stata seguita da un pranzo ospitato dalla Regina al castello. Gli ospiti hanno gustato un’ampia varietà di cibi inglesi di stagione, come bocconcini di manzo, Yorkshire pudding e uova scozzesi.

Il matrimonio di Eugenie e Jack è stato infatti un grande giorno in stile autunnale. A ricordare questa magica stagione gli allestimenti floreali provenienti da Windsor Park, che includevano rose, ortensie, dalie e bacche. Oltre agli addobbi firmati dal designer floreale Rob Van Helden, anche la wedding cake degli sposini era a tema Autumn.

La cerimonia

Pare che durante il ricevimento i vari invitati abbiano tenuto dei discorsi. Tra di loro il principe Andrea, che non ancora coinvolto nello scandalo Epstein ha accompagnato la figlia all’altare. Il Duca di York ha raccontato un simpatico episodio con protagonista il genero Jack: “Il Duca ha raccontato una storia sul loro cane Jack un Norfolk terrier]”, ha riferito una fonte presente al matrimonio a People .”Un giorno, penso che fosse all'inizio della relazione, il Duca gridò 'Jack, alzati dalla sedia!' E il cane non si mosse. Ma Jack Brooksbank sì!”.

Ospite della cerimonia anche il cantante britannico Robbie Williams, amico degli sposi, che ha dedicato a Eugenie e Jack il suo brando “Angels”, intrattenendo gli ospiti con alcuni brani pop.

L’arrivo di August

Dopo 3 anni di matrimonio è arrivato il coronamento più bello per Brooksbank e la York. I due hanno accolto Il 9 febbraio del 2021 il primo figlio, August Philip Hawke. “I nostri cuori sono pieni d'amore per questo piccolo essere umano, le parole non possono esprimere”, aveva scritto su Instagram la principessa Eugenie dando il lieto annuncio

Il piccolo August, oggi 1 anno e mezzo, ha fatto il suo debutto a favor di telecamere durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta a giugno. Il bambino ha conquistato tutti indossando un maglione raffigurante la Union Jack mentre veniva tenuto in braccio da mamma Eugenie.