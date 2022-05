Eurovision 2022: Mahmood sfila in gonna e a petto nudo. Le foto

E' già virale il look sfoggiato da Mahmood nel corso del red carpet inaugurale dell'Eurovision 2022, contest musicale in cui il cantante parteciperà insieme al collega Blanco sulle note di Brividi. Fra le ovazioni dei fan, i due cantanti hanno fatto il loro ingresso sul tappeto turchese della Reggia di Venaria ed hanno sfilato per ultimi (ma non per gusto) essendo il Paese ospitante.

Già alla finale di Sanremo Mahmood si era esibito con la gonna, capo che ha riproposto anche al recente concerto di Londra e che ripropone ora all'Eurovision: a Venaria, infatti, l'artista ha sfilato a petto nudo, scegliendo un blazer nero abbinato a un'ampissima gonna a pieghe lilla, con boxer in vista. Al suo fianco Blanco che invece ha scelto un abito più tradizionale in total black.

"Il fatto che prima pioveva e ora è uscito il sole, già spacca". Sono le prime parole di Mahmood appena uscito sul carpet dove fino a poco prima di era abbattuto un acquazzone. Ricordando, poi, la sua passata partecipazione a Eurovision, a Tel Aviv, Mahmood ha osservato: "Mi sembra sempre un po' la prima volta anche se l’ho già fatto e poi stare in una città diversa dà sempre un po' di adrenalina". Interpellato su Torino, Mahmood ha detto ancora: "Qui la gente ci ferma, ci carica, ci dice ‘tifiamo per voi’. Sono super felice di farlo qui nel nostro Paese".

"C’è un bel clima, non abbiamo aspettative, ci auguriamo di divertirci e di dare il massimo e proprio per dare il massimo stiamo cercando di riposare", le parole di Blanco.

"Non vogliamo lanciare un messaggio, siamo qui perché abbiamo scritto una canzone e vogliamo far passare la libertà universale di amare in ogni maniera", spiega quindi Mahmood sul bran 'Brividi'. E Blanco chiosa: "Abbiamo scritto questo pezzo non pensando di andare contro qualcuno o contro qualche tema, l’abbiamo scritta perché volevamo raccontare la nostra vita".