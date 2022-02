Eva Grimaldi e Imma Battaglia vogliono diventare mamme

Eva Grimaldi e Imma Battaglia vorrebbero diventare mamme affidatarie. Ad affermarlo in tv è stata Eva, da qualche settimana ex gieffina, ospite di Barbara D'Urso. Lei e la moglie sono sposate dal 2019 e adesso avrebbero il desiderio di allargare al famiglia.

L'annuncio di Eva Grimaldi

Grimaldi ha spiegato: "Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette perché non diventiamo mamme affidatarie?. Non si può dire genitori perché la legge non c'è ancora, però mamme affidatarie, dare l'amore, l'istruzione a una bambina italiana. È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti. Siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni".

Grimaldi sul suo profilo Instagram ha conviso il video delle dichiarazioni accompagnandolo con questa didascalia "Che ne dite se io e Imma allargassimo la famiglia?", immancabile la risposta di Imma che ha commento: "Siiiiiiiii".