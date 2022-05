Massimiliano Caroletti scrive a Eva Henger dopo l'incidente

Venerdì 29 aprile Eva Henger è stata coinvolta in un incidente stradale in Ungheria, mentre si trovava insieme al marito Massimiliano Caroletti. La coppia viaggiava a 80 km orari quando la loro auto si è scontrata frontalmente con un'altra macchina su cui si trovavano un uomo di 70 anni e una donna di 68, entrambi morti sul colpo. Eva e suo marito sono stati salvati dalla cintura di sicurezza. "Non sono in pericolo di vita" ha assicurato il giornalista Roberto Alessi aggiornando sulle condizioni di salute di Henger e Caroletti, trasportati subito in ospedale per essere sottoposti a tutti i controlli del caso.

A distanza di qualche ora dal sinistro, Caroletti è tornato sui social per dedicare parole d'amore alla moglie, ritratta con lui in una foto. La frase scelta è quella propria del rito nuziale, promessa di amore eterno che, ribadita in un momento così delicato, conferma il legame che lo lega alla consorte. "Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita" … credetemi è ancora di moda", si legge nella didascalia a corredo dell'ultimo post Instagram pubblicato dal manager e subito raggiunto da centinaia di auguri da parte dei follower.

Come sta Eva Henger dopo l'incidente

Dopo l'incidente Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono stati immediatamente portati in ospedale con l’elicottero, in due strutture diverse perché non potevano usare lo stesso eliporto. Il manager ha riportato la frattura dello sterno, l'attrice quelle di braccio, tallone e femore che dovrebbero aver reso necessario un intervento. "Lei è sotto shock ma è molto presente. Pare che la macchina dei due coniugi stesse facendo un sorpasso di un camion. Per cui è andata sulla corsia opposta e si è scontrata frontalmente con la macchina di Massimiliano e Eva" ha detto ancora il giornalista Alessi.

"Qui in terapia intensiva non mi fanno rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali... ma noi siamo combattenti e ne usciremo più forti di prima" erano state le prime parole di Caroletti: "Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite a tutti per l'affetto! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio daje.. non si molla mai. Ti amo".