Eva Henger e il marito ancora in ospedale: le foto dell'incidente

Venerdì pomeriggio Eva Henger e il marito, Massimiliano Caroletti, sono rimasti feriti in un incidente in auto in Ungheria. Nello scontro sono morte due persone, che si trovavano nell'altra auto rimasta coinvolta nel sinistro. Ieri Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 è tornata a parlare dell'accaduto e ha mostrato anche le immagini dello scontro mandate in onda dalla tv ungherese RTL, le auto sono distrutte e questo fa capire quanto siano stati fortunati Henger e Caroletti.

Come stanno Eva Henger e il marito

La modella non ha ancora mai parlato o rilasciato dichiarazioni sui social, a differenza del marito che invece sta usando Instagram per dare qualche informazione sul loro stato di salute. Ieri Barbara D'Urso ha rivelato di aver parlaot con Eva, le ha mandato dei messaggi vocali nei quali le spiega che dovrà sottoporsi ad un intervento delicato, doveva svolgersi lunedì 2 maggio, ma a causa di alcune complicanze alla milza è stato rimandato. Anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha confermato tali informazioni e ha spiegato anche che aveva sentito da poco Massimiliano Caroletti e che l'uomo ha un'importante frattura allo sterno causata dal massaggio cardiaco.

"Caroletti ha solo la frattura dello sterno. Per 10 minuti non si sapeva cosa gli fosse successo, ma il vigile del fuoco gli ha fatto un massaggio cardiaco cosi intenso, perché il cuore era fermo, da avergli rotto lo sterno. C’è una cosa interessante, nell’orrore, però sono cose che ci affascinano in un certo modo, lui dice che vedeva già la luce, è una cosa che ci impressiona sempre, cioè lui si sentiva già in un’altra dimensione", ha spiegato ancora Alessi.