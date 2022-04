"Grave incidente d'auto per Eva Henger"

Eva Henger sarebbe rimasta vittima di un grave incidente d'auto mentre si trovava insieme al marito Massimiliano Caroletti. A riportare la notizia è Alessandro Rosica, insider delllo showbiz romano, che spiega come i fatti sarebbero avvenuti a Kaposvar, città dell'Ungheria, paese d'origine della showgirl. Proprio in questi giorni la figlia Mercedesz si trova in Honduras, in quanto naufraga dell'Isola dei Famosi.

"Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza", spiega ancora Rosica. "Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo! In bocca al lupo per una pronta guarigione". Nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati, il cui entourage non ha rilasciato comunicati ufficiali sulla vicenda né alla stampa né via social.