Peggiorano le condizioni di Eva Henger: operata d'urgenza, la situazione

Peggiorano le condizioni di Eva Henger, rimasta vittima di un incidente in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti la scorsa settimana. I problemi di salute si moltiplicano per l'attrice, che è alle prese con fratture sparse in tutto il corpo tanto che proprio nel pomeriggio è stata sottoposta ad un ulteriore intervento in sala operatoria. Stando a quanto riferito da Barbara d'Urso, in costante contatto con Eva, la showgirl e il marito vorrebbero fare ritorno in Italia ma non sanno come fare proprio a causa delle condizioni precarie di lei.

Questa mattina Eva Henger ha mandato un messaggio lungo quattro minuti a Barbara, in cui "ha pianto tutto il tempo". Per lei problemi all'osso sacro, alla clavicola, allo sterno e a tre costole. "Era scioccata - spiega la conduttrice napoletana - Il suo braccio stava andando in setticemia e lo hanno scoperto all'improvviso, mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. Motivo per cui al momento si trova sotto i ferri". "Nel frattempo mi ha mandato la foto di un tallone - ha aggiunto - Ha il calcagno fratturato su più parti. Non possono operare il piede, perché non sanno cosa fare: la situazione è delicata fino a questo punto".

D'urso ha inoltre mostrato proprio la fotografia del piede, avvertendo prima il pubblico più sensibile: "Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede". Le immagini sono davvero forti: "A questo piede al momento non possono operarla, non sanno cosa fare. Non possono mettere il gesso, né operarla per ora. Non vi faccio vedere altre foto, ma purtroppo i problemi sono aumentati", ha proseguito d'Urso.

Va precisato che Eva non è in pericolo di vita. "Piano piano tornerò a camminare", aveva assicurato giorni fa. In un primo momento, l'incidente aveva fatto temere il peggio: lei e il marito stavano andando a prendere un cagnolino per la figlia Jennifer, rimasta a casa per studiare, quando sono stati travolti da una auto che procedeva in senso opposto facendo poi sorpasso azzardato. L'impatto frontale è stato violentissimo: le due persone nell'altra auto sono morte sul colpo.

Il video