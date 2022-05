Eva Henger ricoverata in Italia: il viaggio in aereo-ambulanza fino a Roma

Eva Henger è ricoverata in ospedale in Italia. Nelle ultime ore Henger e il marito, Massimiliano Caroletti, hanno lasciato la città di Gyor per raggiungere Roma e in particolare la clinica privata di Villa Parioli. A dare la notizia lo stesso Caroletti su Instagram in cui informa i fan che lui ha compiuto il viaggio a bordo di un'ambulanza, mentre Eva ha affrontato il viaggio su un "aereo-ambulanza".

A Novella 2000 il marito della soubrette ha spiegato che la moglie dovrà sottoporsi ad altri interventi chirurgici: "Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli”. La showgirl non è in pericolo di vita, ma dovrà trascorrere altre settimane in ospedale.

Tra i vari messaggi di vicinanza anche quello di Massimo Boldi che su Facebook ha scritto un pensiero rivolto a Eva e Massimiliano.