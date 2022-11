Eva Robin's e la notte d'amore con Paolo Villaggio: "Lui e sua moglie mi seguivano per un ménage à trois"

Parte oggi 1° novembre 2022, in seconda serata su Rai2, la nuova stagione di Belve, programma divenuto un cult della televisione italiana per lo stile con cui Francesca Fagnani si approccia agli ospiti intervistati. Ad inaugurare questo ciclo di colloqui che avverranno in tre appuntamenti settimanali per dodici puntate, saranno Wanna Marchi ed Eva Robin's. La prima, attraverso diversi momenti di tensione, ripercorre tutti i passaggi importanti della sua vita privata: la sua ascesa, quei numeri del lotto che per anni ha venduto e che le hanno portano prima miliardi nelle sue tasche, poi svariati anni di carcere.

La seconda, una delle prime trans a essersi guadagnata, a partire dagli anni ’80, l’onore delle cronache mondane e le luci della ribalta, tra copertine di settimanali, televisioni e palcoscenici, porterà avanti una conversazione dove racconta senza remore il suo processo di transizione e il suo desiderio di seduzione, facendo chiarezza in un intenso momento dell’intervista su un dolorosissimo episodio di abuso, accaduto quando era un ragazzino di soli otto anni.

Eva Robin's e la notte d'amore con Paolo Villaggio

Ad anticipare qualche passaggio delle interviste di stasera è il sito Davide Maggio. Eva Robin’s ha rivelato di aver trascorso una notte d'amore con Paolo Villaggio: "Andai ospite a una sua festa, a un certo punto si sparge la voce che quella che nessuno notava c'aveva pure l'attrezzo..." ha raccontato l'attrice. "Non si era innamorato di me, ma mi seguiva con la moglie, mi davano la caccia in Sardegna", ha aggiunto ancora, acconsentendo poi alla domanda di Fagnani sulla richiesta di un ménage a trois da parte della moglie.

In anteprima… #EvaRobins e la notte d’amore con #PaoloVillaggio. ‘Mi inseguiva con la moglie per un manage a trois’ dice a @francescafagnan durante la prima di #Belve https://t.co/0ibxVzt1AE pic.twitter.com/tOJ4blcA8k — Davide Maggio (@davidemaggio) November 1, 2022

Quanto a Wanna Marchi, le anticipazioni raccontano che l'intervista si aprirà ad uno scontro. Dopo aver ammesso di aver fatto male alle vittime che ha truffato, salvo poi specificare che "è tutto una bugia", la ex venditrice simbolo delle televendite degli anni ‘80 incalzata da una domanda della Fagnani sulla famosa truffa legata al lotto, risponderà che "A volte nelle situazioni uno ci si trova, mi ci sono trovata". Durante l'intervista la donna ha anche aggiunto che sul suo conto sono state dette tante sciocchezze e che, dal suo punto di vista, la condanna inflitta a lei e alla figlia Stefania Nobile sia stata ingiusta.