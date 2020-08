Manila Nazzaro dopo Temptation, l'ex marito sbotta: "Pensa prima di sparare"

Temptation Island è finito ormai da qualche giorno, ma le vicende che hanno avuto luogo all'Is Molus Relais non smettono di far parlare. E' il caso, in particolare, di Manila Nazzaro, in assoluto la concorrente più apprezzata di questa edizione in virtù della sua saggezza. Ebbene, a farla tornare al centro dell'attezione ci pensa oggi l'ex marito Francesco Cozza, ex calciatore che è profondamente deluso dal modo in cui la conduttrice ha parlato di lui durante l'esperienza nel reality show di Canale 5.

Il nuovo attacco dell'ex marito di Manila Nazzaro

"Pensa prima di sparare. Pensa, prima di dire e di giudicare", scrive Cozza. Il riferimento a Manila non è diretto, ma sembra inevitabile pensare che le parole siano destinate proprio a lei, visto che già nei giorni scorsi aveva scritto messaggi simili sempre su Instagram. "Le bugie hanno le gambe corte", aveva infatti digitato, per poi aggiungere che gli unici giudici della sua vita sono i figli.

Cozza è stato sposato con Manila per dodici anni e fino al 2017, dopo quattro anni di fidanzamento. La coppia ha due figli: Francesco Pio, di 14 anni, e Nicolas, 9.

Ma qual è il motivo che ha fatto tanto infuriare Francesco? Si tratta delle parole utilizzate nei suoi confronti da Manila. La donna ha infatti più volte messo a paragone la sua attuale relazione con Lorenzo Amoruso col matrimonio, ed ha sempre lasciato intendere che l'ex le ha mancato di rispetto. In particolare Nazzaro ha dichiarato di aver scoperto che l'uomo aveva una relazione clandestina mentre era sposato con lei.

Manila Nazzaro sempre più innamorata di Lorenzo Amoruso

Intanto Manila si gode il ritorno a casa con il suo Lorenzo. E' di queste ore un 'selfie' di ringraziamento destinato ai fan: "Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di #TemptationIsland per aver creduto nel nostro #Amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità", si legge.