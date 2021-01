L’ex Miss Italia Claudia Andreatti rivela di essere incinta: la foto al nono mese di gravidanza

Controcorrente rispetto alla prassi delle future mamme che, ai tempi dei social, condividono giorno per giorno il pancino che cresce, l’ex Miss Italia 2006 Claudia Andreatti ha svelato di essere incinta al nono mese di gravidanza con una foto che, a sorpresa, ha mostrato le forme della sua dolce attesa.

“Quest’ immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la Magia della mia Prima Gravidanza, uno Stato di Grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi”, ha esordito la modella 33enne nel post a corredo dell’immagine pubblicata su Instagram: “Un’avventura straordinaria, indescrivibile... goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più Forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite”.

“Tra alcune settimane questo vortice di Emozioni prenderà Forma, Colore, Profumo, Voce, Nome... non vediamo l’ora di Vederti, Respirarti, Viverti!”, ha concluso Claudia, dedicando l’ultima parte del messaggio al compagno Andrea Tagnola, definito come “il miglior #DadToBe che potessi avere al mio fianco!”. Tanti i messaggi di auguri arrivati per la conduttrice da parte dei fan che ricordano le sue esperienze televisive, ma anche degli amici come Marco Liorni e Eleonora Pedron che per lei e il bebè in arrivo hanno lasciato cuori e like.

La carriera della ex Miss Italia Claudia Andreatti

Nata a Trento nel 1987, Claudia Andreatti è stata eletta Miss Italia nel 2006. L’anno successivo alla sua elezione nel concorso di bellezza, Claudia ha iniziato la carriera televisiva ricoprendo il ruolo di Signorina Buonasera , l’ultimo della storia della Rai, fino al 2016. Nel 2009 è stata inviata speciale alla finale di X Factor su Rai 2, e nel dicembre dello stesso ha condotto lo speciale natalizio Aspettando il Natale con lo Zecchino d’Oro. Nel 2010 Andreatti è stata inviata a Unomattina estate e conduttrice del programma notturno di Rai1 Sette Note, la rubrica musicale della notte di Rai Uno. Poi l’esperienza a ‘Mezzogiorno in famiglia’ di Rai 2 fino al 2019.

Per quanto riguarda la vita privata, Claudia Andreatti è legata da 5 anni al compagno Andrea Tagnola con cui vive in Svizzera.