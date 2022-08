L'ex sarta di Sofia Loren in carcere ad 84 anni: "Non ha potuto prendere neanche la dentiera"

Prelevata da casa sua nel cuore della notte e portata a Rebibbia, senza neppure avere il tempo di vestirsi o di prendere la dentiera. Così Loretta, ex sarta che in passato ha cucito abiti anche per Sofia Loren, a 84 anni si è ritrovata in carcere, accusata di avere accoltellato il marito durante una lite, e le condizioni in cui vi è arrivata hanno fatto scattare l’intervento della garante dei detenuti del Comune di Roma, Gabriella Stramaccioni.

Come ricostruisce Roma Today, proprio Stramaccioni ha raccontato la vicenda sui social, mobilitandosi per trovare una soluzione alternativa per l’anziana donna. Una mobilitazione che ha consentito di trovare per Loretta una sistemazione alternativa in una casa d’accoglienza gestita dalle suore, dove la donna potrebbe essere trasferita non appena arriverà il via libera del magistrato.

La storia di Loretta

I fatti risalgono allo scorso 9 agosto, quando tra Loretta e il marito scoppia una lite in casa. Lui prima la minaccia, racconterà l'anziana, poi inizia a picchiarla. Loretta afferra un coltello e per difendersi lo colpisce, poi chiama le forze dell’ordine. L’uomo viene trasferito in ospedale (dove viene ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita), Loretta viene arrestata. Il gip emette per lei un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: non avendo altro posto in cui andare, viene trasferita a Rebibbia. Ed è qui che la sua storia raggiunge Stramaccioni, che ha dedicato il giorno di Ferragosto a una visita nelle carceri e ha incontrato anche l’anziana donna.

L'intervento della garante Stramaccioni

"Fra i vari incontri di questa mattina mi ha colpito quello con Loretta, all'infermeria del femminile. Loretta ha 84 anni - racconta la garante per i diritti dei detenuti - È stata portata in questi giorni. Prelevata dalla sua casa in pigiama, senza la possibilità di prendere nulla. Neanche la dentiera. Certo, forse in quel momento non vi erano alternative, ma le alternative vanno pensate e costruite. A partire dai consigli di aiuto sociale. In un momento così drammatico per il carcere come si può pensare di recludere una donna di 84 anni?". Stramaccioni ha quindi promesso di intervenire: "Certo che la faremo uscire. Ho preso impegno con lei per la ricerca di un alloggio. Ma altrettanto vero che la signora non doveva entrare. Della serie: una telefonata allunga la vita. Anche quella che le istituzioni preposte possono fare per attivare i servizi dedicati".

Lunedì mattina l’aggiornamento: "Grazie a Suor Maria Pia E Suor Salomé è stata trovata l'accoglienza per Loretta - ha scritto la garante - Questa mattina inoltriamo disponibilità al Magistrato sperando si possa risolvere velocemente questa assurda vicenda".