"I bambini adottati sono di serie b?": critiche a Ezio Greggio dopo l'appello alla mamma di Enea, la sua risposta

L'Italia spaccata in due: da una parte chi legge nelle parole di Ezio Greggio un atto di amore e comprensione, dall'altra chi le trova orribili e una privazione della privacy. L'appello che Greggio ha rivolto alla mamma di Enea, bambino abbandonato all'ospedale Mangiagalli di Milano la mattina di Pasqua ha suscitato non poche reazioni.

Sotto al videomessaggio condiviso su Instagram i commenti sono centinaia e centinaia e non tutti positivi, anzi. "Ma state scherzando? A cosa serve la culla della vita se poi non si rispetta la privacy di chi decide per qualsiasi motivo di lasciare il neonato? Che assurdità", scrive qualcuno. "'Enea ha bisogno della mamma vera e non della mamma che poi se ne occuperà?' Ma sei serio? Ci sanguinano le orecchie. Ma facci capire i bambini adottati quindi sono costretti ad accontentarsi di un amore di Serie B?" scrivono dal loro profilo i Papa per scelta Carlo e Chris De Florio che si impegnano a diffondere la cultura dell'omogenitorialità. "Rispettare la scelta di una donna è difficile vero? L'importante è avere like che ne sapete del dolore delle persone? Tipico discorso di maschio...meglio tornare a fare il comico", si legge ancora sotto al video.

Questa mattina, 11 aprile, Greggio ha deciso di rispondere a tutti condividendo un altro post sui social in cui ribadisce il suo appello e spiega perché le sue parole non sono contro i genitori adottivi.

La replica di Ezio Greggio

"Rispondo con questo messaggio per rispondere a tutti - inizia così la risposta di Greggio -. Col Prof. Mosca abbiamo deciso di lanciare entrambi degli appelli per un solo motivo: la mamma di Enea ha lasciato nella 'culla per la vita' della Mangiagalli non solo il bimbo ma anche una lettera struggente e piena d’amore, in cui una mamma in difficoltà abbandona il suo bambino tanto amato, sperando che la sua vita sia meglio di quella che le può offrire lei". "Quindi l’appello non era volto a far ripensare alla scelta di una madre che non voleva il proprio figlio, ma a una madre che probabilmente con l’aiuto di qualcuno che la aiutasse a superare le difficoltà economiche, o personali o familiari, non sentendosi più sola, potrebbe ripensare alla sua scelta e tenere il proprio bambino", precisa il conduttore di Striscia la Notizia. Poi la precisazione sui genitori adottivi: "Nessuna polemica quindi verso quelle fantastiche mamme e famiglie che adottano i bimbi abbandonati e che garantiscono loro amore e futuro come se fossero i veri genitori, anzi talvolta pure meglio". "Ribadisco con forza - conclude Greggio -, affetto e convinzione l’appello mio e del prof. Fabio Mosca: mamma di Enea se ami il tuo bimbo e il tuo desiderio è tenere il tuo bimbo siamo in tanti pronti ad aiutarti, sei ancora in tempo a ripensarci. Un saluto a tutti voi che avete letto questo appello anche a coloro che non ne avevano capito il senso. W Enea".