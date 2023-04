Ezio Greggio, l'appello alla mamma del bimbo abbandonato: "Torna da lui, io sono pronto ad aiutarti"

Dopo l’appello del Prof Fabio Mosca alla mamma di Enea, il bambino abbandonato la mattina di Pasqua all’ospedale Mangiagalli di Milano, arriva quello di Ezio Greggio: "Torna ti prego, questo bambino è fantastico. Non è giusto che sia abbandonato, ti daremo una mano".

Il conduttore televisivo, comico, cabarettista, attore, regista e sceneggiatore, invita la mamma di Enea a tornare alla Mangiagalli a riprendere il suo bimbo, assicurandole anonimato e aiuto economico. "C’è tutto il reparto che ti sta aspettando nell’anonimato, nessuno dirà nulla… nomi, cognomi". "Avere un bambino è una grande fortuna – ricorda Greggio -. Ci metteremo in tanti a darti una mano. Prendi il tuo bambino che merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera".

Enea, cosa succede se la mamma non torna

Quando un bimbo viene trovato nella Culla per la vita, versione moderna di quella che un tempo era la "ruota degli esposti", la Neonatologia lo prende in carico - spiegano dall'ospedale - e in tempo reale viene contattato il tribunale dei minori che affida temporaneamente la patria potestà del piccolo al reparto, che così può rispondere dell'accudimento. Poi scatta l'affidamento alla famiglia individuata nel frattempo. Successivamente, si valuta l'eventuale adottabilità del bambino".