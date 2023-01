Ezio Greggio e l'amore con Romina Pierdomenico (39 anni più giovane): "Una storia ce l'hai con chi ami, punto"

Bersagliato dalle critiche per la differenza d'età con la sua compagna, Romina Pierdomenico - 39 anni più giovane di lui - Ezio Greggio torna sull'argomento a pochi giorni da una sfuriata social contro gli hater. Ospite di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, il conduttore ha ribadito: "Io contro gli hater do un consiglio molto semplice: mandarli a fan***".

Greggio è sicuro del suo amore e non deve giustificarsi con nessuno: "È normale che ci sia qualcuno a cui dà fastidio magari una battuta, una cosa, una storia d'amore non condivisa dagli altri - ha continuato - ma una storia d'amore uno ce l'ha con chi ama e punto e basta, non la deve condividere". E sugli hater è tranchant: "Ogni giorno c'è qualcuno che scrive insulti e io gliene riscrivo di peggio. So che questa cosa dà fastidio, però mi diverto come un pazzo, vorrei fare un corso di insulti agli haters da tenere in qualche università".

La storia d'amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono legati da quasi 5 anni. 68 anni lui - ne compirà 69 ad aprile - 30 lei. Il conduttore l'ha incontrata dopo la fine della relazione con Simona Gobbi, anche lei molto più giovane di lui, e dal 2018 sono inseparabili (anche se di nozze non se ne è mai parlato). La differenza d'età non li ha mai spaventati, come ha spiegato in diverse interviste il conduttore: "Non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei".