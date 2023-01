"Senza soldi non starebbe con te": Ezio Greggio e la fidanzata sbottano e replicano alle offese

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono i protagonisti della copertina di Gente, in edicola questa settimana. "Siamo la prova che l'amore non ha età" è il titolo del servizio dedicato alla coppia che sta insieme da cinque anni. Il volto storico di Striscia la notizia compirà ad aprile 69 anni, mentre la conduttrice radiofonica ne ha 30: "Molti credono che tanta differenza d'età (trentanove anni, ndr) sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l'amore non ha età se c'è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo" dice a proposito del divario anagrafico Pierdomenico, ritratta sorridente accanto al compagno anche nell'account Instagram del settimanale.

Ma proprio qui, nello spazio social di Gente, ci sono stati degli utenti che si sono riversati per criticare e offendere la coppia, puntando proprio sulla differenza di età e insinuando interessi tutt'altro che sinceri dietro un'unione invece così autentica. Ezio Greggio, però, non è voluto passare sopra alle offese e ha replicato per le rime a chi ha rilasciato il suo commento insolente.

Ezio Greggio e la compagna replicano alle critiche

"Vero sì, l'amore non ha età, è il portafoglio che va cambiato ogni tanto" ha scritto qualcuno; "Il portafogli si può cambiare, all'ignoranza umana purtroppo non c'è rimedio. Ma vai a c..." la replica di Greggio. A chi ha commentato "vorrei vedere con lui senza soldi questa ragazza quanto amore darebbe" il conduttore ha poi fatto notare la scarsa affidabilità di un account poco seguito come il suo: "Scrive post sui soldi e l'amore perché lo fa a pagamento". E ancora: "L’amore…sì, per il portafoglio, quello sì non ha età. Ma per piacere!" ha scritto qualcun altro; "Questa c'ha un profilo pieno di capelli e fa il fenomeno! Fai bene a non mostrare la faccia…ma per piacere… Perché sopra ci devi mettere le mutande! Ma vaff…", la risposta di Greggio.

"Di certo, se vuoi sposarti e avere dei figli, tu puoi aspettare, lui no. Parecchia differenza d’età e tu questo lo sai, ma è più bello fare finta di nulla, tanto sai come andrà a finire" è un'altra delle osservazioni a cui Greggio ha risposto arrabbiato: "Ma scusa, nel tuo profilo scrivi ‘mamma a vita’, ma perché anziché parlare dei tuoi figli, parli di quelli degli altri? E poi hai un profilo con le foto da modella fallita, pure mezza nuda. Brutta bestia l’invidia. Salutami i tuoi ragazzi, spero che il padre sia meglio della madre". Un'altra donna ha poi scritto: "L'amore non ha età, è vero…E solo se di mezzo c'è il denaro. Negli ultimi giorni abbiamo avuto testimonianze di rapporti assurdi finiti male con ragazze che amavano chi gli poteva essere nonno". Greggio, allora, facendo riferimento all'account della signora in questione, ha risposto: "Questa c’ha ‘na bottega di cornici, ma vuol fare il quadro della situazione. Ma pensa al tuo negozio def…”. E anche Romina Pierdomenico non è rimasta in silenzio: "Spero lei non abbia figli, perché è davvero di cattivo gusto leggerla".

Ezio Greggio ha poi ringraziato il settimanale scusandosi per i suoi interventi: "Amici di Gente grazie per questa bellissima copertina e servizio. Scusate le risposte che do a fake, invidiosi, tdc e c. Purtroppo le madri dei cretini sono sempre incinte e vedo che ad alcune persone nasceranno presto fratelli e sorelle!". E anche la compagna ha detto la sua: "La persona di animo cattivo si nutre sempre della sua stessa natura! Siete tutti professori della vita. Che amarezza".