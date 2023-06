Ezio Greggio festeggia il compleanno del figlio Gabriele e in molti scrivono: "Siete due gocce d'acqua"

Gabriele Greggio, figlio di Ezio Greggio, oggi compie 28 anni e per l'occasione il conduttore ha condiviso una foto di loro due insieme con scritto "Buon compleanno Gabriele, Ily".

Sotto al post sono moltissimi i commenti di auguri, ma altrettanti quelli che notano una particolare somiglianza tra padre e figlio "Praticamente uguali" scrive qualcuno, "Eh si ti assomiglia anche se tu hai il naso più alla francese", osserva qualcun altro e ancora "La fotocopia". Tra i commenti non poteva mancare quello di Jimmy Ghione, storico volto di Striscia la Notizia.

Gabriele ha un fratello Giacomo, che di recente è convolato a nozze, entrambi sono nati dall'amore tra Greggio e la modella spagnola Isabel Bengochea, i due sono stati sposati per circa 20 anni. Gabriele, proprio come il padre, ha la passione per il mondo dello spettacolo e infatti ha intrapreso la carriera di attore. Ha studiato in alcune scuole tra Londra e New York e al momento ha all'attivo alcuni film e cortometraggi.