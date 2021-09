Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: "Per ora niente nozze"

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, freschi di vacanza a Saint Tropez. 67 anni lui, 28 lei, Ezio e Romina fanno coppia ormai da tre anni, ma di matrimoni e gravidanze, per ora, non se ne parla.

Per ora niente nozze

"Non badiamo a nulla se non a noi", ha confessato al magazine Chi lo storico conduttore di Striscia la Notizia. "Siamo felici così. Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli". Ezio, in tal senso, ha già due figli. Il 26enne Gabriele e il 30enne Giacomo, entrambi frutto dell’amore per Isabel Bengochea, per 20 anni moglie del conduttore.

La differenza d'età

Dopo aver divorziato da Isabel, Greggio ha ritrovato l'amore con la 22enne Simona Gobbi, per poi incontrare nel 2018 la modella Pierdomenico, vista al suo fianco anche in La Sai L’Ultima. Una differenza d'età, quella tra i due, che non ha mai turbato Ezio: "Non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei“. A corredo dell'ultima foto social di coppia pubblicata, Romina ha commentato "Cena con il mio amore".