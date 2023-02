Fedez: "Il direttore di Rai1? Non so che caz*o di faccia abbia", Lucarelli: "Fesso, grazie a lui eri a Sanremo"

Cosa pensa Selvaggia Lucarelli di Fedez? Semplice, che è un fesso. È questa, infatti, l'opinione della giornalista sul rapper che, così, va a collezionare un nuovo appellativo non proprio lusinghiero che va ad aggiungersi agli innumerevoli altri colpi sferrati dalla giornalista nei suoi confronti. Ma da dove arriva questo nuova considerazione di Selvaggia su Fedez? L'opinionista, dopo aver ascoltato le recenti dichiarazioni del rapper sul direttore di Rai1 Stefano Coletta, ha colto la palla al balzo per sottolineare quanto Fedez sia e sia stato, secondo lei, poco furbo nell'ammettere di non sapere che faccia abbia Coletta dopo che, è solo grazie a quest'ultimo se lui e sua moglie Chiara Ferragni (con cui ora sarebbe in crisi) hanno monopolizzato la kermesse canora di Sanremo.

Lucarelli, infatti, ha commentato la diretta TikTok di Fedez post-Sanremo dove il rapper si è lasciato scappare un bel: "Il direttore di Rai1? Non so neanche che caz*o di faccia abbia" rispondendo al commento di un fan che suggeriva a Fedez che avrebbe dovuto baciare Stefano Coletta in bocca e non Rosa Chemical durante l'ultima puntata di Sanremo.

Le parole di Fedez su Coletta, dette in un momento in cui il rapper aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, sono risultate irrispettose secondo i più e imperdonabili secondo Selvaggia Lucarelli che, su Instagram, ha subito voluto commentare la questione.

"Peccato, durante l'esibizione con Ax voleva togliere anche luce a J. Ax ma non gli è riuscito - ha esordito Selvaggia facendo riferimento al fatto che in questo Sanremo, Fedez abbia fatto di tutto per oscurare sua moglie e rubarle la scena a chiunque e poi ha continuato: -. Coletta è una delle persone grazie alle quali tu e tua moglie eravate a Sanremo. Fesso".

E dando dello "sciocco" a Fedez, Selvaggia punta i riflettori su quanto, la strategia Fedeziana di arrivare a dominare la scena televisiva oltre che quella social, non gli stia riuscendo molto bene dato che con questi commenti rischia di farsi terra bruciata intorno e perdere, oltre che soldi, anche il consenso delle persone e perfino quello di sua moglie.