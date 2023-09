Fabio Cannavaro festeggia 50 anni: il super party con 400 invitati

Fabio Cannavaro aveva detto che sarebbe stata una festa "tranquilla" con "un po' di amici", ma il risultato è stato ben diverso. Per i suoi 50 anni infatti l'ex calciatore ha chiamato circa 400 invitati tra vip e non vip. Ovviamente non potevano mancare la moglie, Daniela e i figli Martina, Andrea e Christian: i quattro sono stati immortalati da moltissimi presenti nel momento delle foto e la somiglianza tra genitori e figli è innegabile.

Oltre a familiari, parenti e colleghi hanno preso parte al grandioso party in maschera la conduttrice Veronica Maya, Fabiola Sciabbarrasi, vedova di Pino Daniele, e la sexy dottoressa di Avanti un altro Maria Mazza. Il dress code era total black sia per gli uomini che per le donne.

Cannavaro indossava uno smoking molto elegante, la moglie invece aveva un abito vedo non vedo con inserti in pizzo che lasciavano la schiena quasi completamente scoperta.

Immancabile ovviamente la torta che non poteva non essere che a forma di Coppa dei campione del mondo, proprio come quella che Cannavaro ha sollevato nel 2006 a Berlino.