Fabio Caressa si racconta, dall'amore per i figli al progetto con la moglie Benedetta Parodi: "È il sogno della nostra vita"

Reduce dall'avventura di Pechino Express su Sky Uno, Fabio Caressa si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera dove l'entusiasmo per un'esperienza utile per alimentare la complicità con la figlia Eleonora e pure la delusione per un'inattesa eliminazione sono state ripercorse come tappe importanti di un percorso privato e lavorativo. "Siamo partiti con l'idea di fare una gara, ma soprattutto di vivere un bel rapporto tra di noi. La nostra complicità credo sia stata importante da un punto di vista valoriale. Noi siamo così nella vita di tutti i giorni. Ci aiutiamo, ci sosteniamo. Il fatto che sia emerso tutto ciò anche nei momenti di difficoltà non era scontato", ha confidato il giornalista sportivo, volto di Sky Sport, entusiasta dall'ondata di affetto ricevuta dopo questa avventura televisiva: "Vedere un bel rapporto padre-figlia ha solleticato l'emotività della gente".

Caressa è sposato da quasi 25 anni con Benedetta Parodi. Si sono conosciuti nel 1997, quando la giornalista era stagista a Tele+ e lui lavorava già da diversi anni. Dal loro matrimonio celebrato l'11 luglio 1999 sono nati tre figli, Eleonora, Matilde e Diego. Con ognuno di loro il giornalista condivide una passione precisa, quella per i viaggi con Eleonora, appunto, da sempre fan come lui di Pechino; con Matilde qualla per la musica; con Diego quella per il calcio. In riferimento al suo rapporto con i figli, Caressa ha descritto il suo modo di essere padre con un commento riferito anche alla moglie: "Considero - io, come pure Benedetta - i miei figli come individui che hanno la loro personalità, e sono liberi di fare le loro scelte", ha affermato. E proprio parlando di lei, della donna che da anni gli è accanto, il commentatore sportivo ha confidato quello che per entrambi è un sogno professionale, ovvero un programma televisivo insieme: "È il sogno della nostra vita: aprire le telecamere sulla nostra cucina e soggiorno. Siamo orgogliosamente una famiglia media: calcio, cucina, figli. Mentre Benedetta sta ai fornelli, io guardo l”Eredità”, giochiamo, l’aperitivo, poi arrivano i ragazzi". L'idea, dunque, è di raccontare la loro quotidianità "ma non in stile Kardashian, ma per trasmettere la gioia di una vita familiare", ha precisato ancora, "come affrontare i problemi di tutti i giorni, le discussioni con i nostri figli".

Evidente l'orgoglio suo e della moglie per la famiglia che hanno costruito e che sarà anche raccontato in un libro: "Io e Benedetta stiamo scrivendo un libro sui 25 anni del nostro matrimonio. Ci saranno tanti aneddoti, nulla di pruriginoso eh". Segreti per la felicità di coppia? "Rispettare l'altro e la sua libertà; non essere gelosi; parlare sempre e non far sedimentare i problemi", ha confidato infine Caressa: "Sono cresciuto grazie a mia moglie e ai miei figli. La mia generazione ha radicate alcune cose del patriarcato e l’ho capito grazie a loro". Intanto proprio oggi Benedetta Parodi ha condiviso le foto di compleanno del marito Fabio Caressa: "Buon Compleanno amore mio", ha scritto a corredo delle foto che ben raccontano il lloro legame e l'armonia della loro famiglia.