"Se ho tradito Benedetta Parodi?". Fabio Caressa si confida per la prima volta

E' raro che Fabio Caressa e Benedetta Parodi finiscano sulle copertine delle riviste di cronaca rosa. Tra le poche occasioni in cui la coppia ha permesso alle telecamere di entrare in casa, c'è stato uno scherzo organizzato dalle Iene ad opera della figlia Matilde, uno scherzo davvero indimenticabile, perché ha messo in luce per la prima volta la quotidianità della coppia. Ma questa volta il commentatore sportivo decide di sbottonarsi un po' e di raccontare un po' del suo amore per la conduttrice televisiva e scrittrice. Un amore che va avanti dal 1999, e più precisamente dal primo incontro avvenuto "alla mensa di Sky" e che ha dato al mondo i tre figli Matilde, Diego, Eleonora.

Fabio se lo ricorda molto bene quel pranzo in mensa. "Benedetta aveva lo smalto blu alle mani, era simpatica, matta quanto basta - confida oggi - Poco tempo dopo la invitai al cinema. Rispose che voleva giusto vedere Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio, mi sarei ammazzato. Andai, dopo un lungo aperitivo alcolico. All’intervallo volevo già morire, però giurai che era il film più bello che avessi mai visto". Ma il film più bello sarebbe cominciato di lì a poco, quando i due avrebbero dato inizio alla loro favola insieme che, ammette lui, "mi ha cambiato la vita". "Io vedevo il buio - ammette - Bene mi ha fatto vedere la luce, ero convinto di dover sempre combattere e lottare, invece lei mi ha insegnato a sorridere, a essere persino ottimista".

Ma, in tanti anni, mai una esitazione, mai un tradimento? "Sono di tendenza monogamo, un po’ per evidenti limiti fisici, un po’ per timidezza. Ho avuto solo fidanzamenti lunghi, tranne nel periodo prima di mettermi con Bene". Anche se entrambi hanno difetti, che negli anni hanno imparato a collimare. Lui, ad esempio, è un disordinato cronico: "Ero e resto l’uomo più disordinato del mondo, vincerei la Champions del caos. In albergo secondo Beppe (Bergomi, ndr) faccio brillare la valigia al centro della stanza, che diventa invivibile per chiunque tranne che per me. Quasi ogni giorno mi presento da mia moglie disperato: ‘Bene, aiuto, ho perso il portafoglio’. ‘Tranquillo, l’avrai messo chissà dove’. Una volta lo ritrovai nel frigo". Anche Benedetta qualche vizietto ce ce l'a: "Non sopporta che si tocchino le sue cose. Se le sposti il caricabatterie, si arrabbia da matti". Insomma, i classici opposti che si attraggono.