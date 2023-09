"Moderate i commenti, è mia moglie". Fabio Caressa al compleanno di Benedetta Rossi (super sexy)

Passione alle stelle tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Sposi da quasi venticinque anni, i due sono più innamorati che mai. Lo racconta un video in cui il giornalista sportivo si complimenta con la moglie per la bellezza sfoggiata nel giorno del suo compleanno. La clip, diventata virale in queste ore, risale però al 5 agosto, data di nascita di Benedetta. Oltre 200mila visualizzazioni alle immagini.

"Bene", dice Fabio alla moglie, "ma ci fai una anteprima del vestito che metterai stasera alla tua festa?". Lei è seduta di spalle a un tavolo, si volta verso di lui sorridendo: "Prima mi faccio una doccia". Una mezz'oretta dopo, la presentatrice torna e il marito non si trattiene. "Anvendi che figa", scherza. L'abito indossato alla festa è nero, attillato e lascia tutta la schiena scoperta. "Non è troppo?", chiede lei. "No. Mo lo chiediamo a quelli che ti stanno guardando. Però con moderazione ragazzi perché è sempre mia moglie..." continua a dire ridendo. E i follower apprezzano con oltre ventimila like.

Si guardano ancora come il primo giorno Fabio e Benedetta. Il primo incontro tra i due è avvenuto proprio nel dietro le quinte degli studi televisivi, quelli di Tele + in particolare, dove lei era stagista e lui giornalista. Poi è arrivato il matrimonio, nel 1999, e ben tre figli: Matilde (nata il 5 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 21 luglio 2009).