Uomini e Donne, Fabio Colloricchio diventa papà. È nata la piccola Gala

Fabio Colloricchio è diventato papà. L'ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne ha dato il benvenuto alla piccola Gala, la sua primogenita nata ieri, 31 luglio, dopo un lungo travaglio di mamma Violeta Mangriñan, sua compagna ed ex concorrente di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Il trentaduenne e neopapà, lanciato nel mondo dello spettacolo con la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, ha dedicato alla piccolina appena nata un dolcissimo post su Instagram dove la presenta a tutti e dove mostra i momenti più belli di quello che entrambi i genitori definiscono "il giorno più bello della loro vita".

"Grazie per averci fatto provare l'amore più grande che potremo mai provare", scrive Colloricchio mentre presenta la sua bimba con diversi scatti insieme a mamma e papà e rivela il nome che lui e Violeta hanno scelto per la piccolina: Gala Colloricchio Mangriñan.

Già innamoratissimi della loro Gala, Fabio e Violeta sono appena tornati a casa dopo 48 ore difficili (e senza dormire) che, però, hanno portato alla gioia più grande, la nascita della piccola Gala. I due, avevano annunciato di aspettare un figlio via social lo scorso febbraio con un post dove dichiaravano che cinque mesi più avanti sarebbero diventati genitori per la prima volta definendo la gravidanza come "l'avventura più incredibile" tra tutte quelle che finora avevano condiviso. Il sesso del bebè, invece, era stato rivelato lo scorso marzo e oggi, Fabio e Violeta possono finalmente coccolare la loro bimba che, senza dubbio, cambierà la loro vita per sempre.

Violeta, di recente, era stata molto chiacchierata sui social per aver dichiarato di voler usare la sua placenta come fertilizzante per il giardino e di volerla mangiare dopo il parto, usanza molto comune tra le star. Adesso, la ventottenne spagnola, si gode un momento di pace dopo un parto complicato insieme al suo Fabio e alla sua Gala e chissà che non abbia già piantato la placenta in giardino.