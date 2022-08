Uomini e Donne, Fabio Colloricchio papà: il commento della storica ex Nicole Mazzocato

Tanti gli auguri che in queste ore stanno raggiungendo Fabio Colloricchio e la compagna Violeta Mangrinan per la nascita della figlia Gala. Ma oltre ai messaggi d'affetto a margine delle prime foto della famiglia, c'è uno in particolare che cattura l'attenzione degli utenti, memori del legame che il neopapà ha avuto con la sua autrice. Si tratta di Nicole Mazzocato, ex fidanzata di Colloricchio e protagonista con lui di una tra le storiche relazioni sentimentali nate nel programma Uomini e Donne, che, interpellata sul lieto evento, ha scritto una riflessione tra le storie Instagram.

Nicole Mazzocato commenta la paternità dell'ex Fabio Colloricchio

La fine della storia di Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, durata quattro anni, risale al 2019. All'addio seguirono insulti e querele, ma il tempo ha poi placato i rancori, lasciando che entrambi avessero nuovi risvolti sentimentali. Come l'ex tronista, anche Nicole ha inziato una nuova storia d'amore con il terzino del Monza, Armando Anastasio, con cui aspetta il primo figlio che nascerà tra qualche giorno. E proprio a questa coincidenza che vede lei e il suo ex genitori nello stesso periodo, Nicole ha fatto riferimento nella lunga riflessione social, scritta in risposta a chi evidentemente le ha chiesto un commento.

"Mi sento di rispondere a questo messaggio perché è quello forse più delicato", ha esordito la ex corteggiatrice: "lo sono felice, ho trovato tutto ciò che desideravo. Dall’altra parte è capitato lo stesso. Il destino ci ha uniti in questo momento personale, ma di felicità estrema. Ho sempre augurato il meglio a tutti e sono felice della felicità altrui, ancor di più in un momento come questo, dove posso comprendere al 100%. Mi piacerebbe solo che finissero i paragoni perché li trovo davvero pessimi per tutti noi, soprattutto ora, per rispetto alle nostre famiglie".