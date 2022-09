Fabio Fazio salva la cioccolateria del paese d'infanzia: "Dovevo fare qualcosa"

Un "dolce follia". Così Fabio Fazio chiama la sua nuova sfida imprenditoriale. Il conduttore di 'Che tempo che fa' ha rilevato un'azienda di cioccolato di Varazze, suo paese d'infanzia, salvandola dalla crisi. Lo fa sapere in un video pubblicato su Instagram, emozionato per questa avventura molto importante per lui: "C'era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato, molto significativo per tutti i bambini nati a Varazze o cresciuti a Varazze, come me, perché lì c'erano i miei nonni".

Fazio condivide i suoi ricordi da bambino: "Ad ogni Pasqua e Natale ricevevamo un prodotto di questa piccola azienda. Questa azienda due anni fa stava per chiudere per le difficoltà del Covid che hanno coinvolto molte aziende. Mi è sembrato che si potesse e si dovesse fare qualcosa. Insieme a un mio socio ci abbiamo provato. Occuparsi di cioccolato è forse la cosa più divertente e più bella che ci possa essere, certamente un modo per tornare indietro nel tempo, per tornare bambini".

Il progetto è stato presentato oggi alla stampa. Insieme a Fazio il suo amico Davide Petrini, ristoratore e imprenditore. E' stato lui, qualche mese fa, ad accendere l'intuizione del conduttore: "A Varazze abitavano i miei nonni. Sono nato e vissuto a meno di dieci chilometri da lì, a Savona, e a ogni Pasqua arrivava puntuale l'uovo Lavoratti che in paese era il marchio di casa - ha raccontato -. I nonni lo regalavano a me e a mio fratello. Lo stesso hanno poi fatto i miei genitori con i miei figli. Vengo a sapere da un mio amico, Davide Petrini, che la Lavoratti chiude in seguito alla pandemia. Mi ha preso un vero e proprio sconforto e mi sono detto che bisognava provarci, che non potevamo perdere un pezzo così importante della piccola storia delle nostre vite e del nostro territorio. Di impulso e inconsapevoli di quel che avrebbe significato, con Davide abbiamo rilevato marchio e azienda". Anche Petrini è entusiasta: "Con Fabio abbiamo agito d'impulso e abbiamo fatto una scelta emotiva perché questa piccola ma significativa storia del nostro territorio non poteva finire improvvisamente dopo più di ottant'anni - ha spiegato -. Creare lavoro è per me motivo di orgoglio e produrre cioccolato è una bellissima opportunità per vivere una seconda vita all’insegna della dolcezza… è proprio il caso di dire".

Il video pubblicato da Fabio Fazio

