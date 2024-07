Fabio Fazio, il messaggio per Cogne dopo il maltempo: "Amici, sono sicuro che vi rialzerete"

Nubifragi e frane hanno colpito il Piemonte e la Valle d'Aosta provocando ingenti danni (per 25 milioni di euro, chiesto lo stato d'emergenza). In particolare Cogne è rimasta totalmente isolata dopo la frana dell'unica strada di collegamento, la regionale 47. E proprio agli abitanti del paese Fabio Fazio ha voluto dedicare parole di vicinanza e conforto.

Su X ha condiviso un video in cui parla di quanto sia legato a Cogne: "Vorrei mandare davvero un abbraccio affettuoso a tutti i miei amici e alle persone che conosco e a cui sto pensando in questi giorni". Il conduttore di Che tempo che fa si è poi rivolto agli abitanti di Cogne: "Sono sicuro che il carattere dei cogneins non deluderà: si rimboccheranno le maniche ancora una volta e presto si potrà tornare a godere della bellezza di uno dei borghi più belli del nostro Paese. Intanto un grande abbraccio a tutti".

Il maltempo in Italia

Oggi, 2 luglio, c'è allerta gialla per maltempo in nove regioni: i violenti temporali dopo aver transitato su Piemonte e Valle d'Aosta nel weekend si sposteranno al Centro e al Sud investendo Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e parti di Toscana, Calabria e Umbria. A Napoli disposta la chiusura precauzionale dei parchi e persino il divieto di accesso alle spiagge pubbliche cittadine. L'instabilità meteorologica può compromettere la stagione: nelle spiagge di Lazio e Liguria il calo di presenze va dal 10% al 60%, a Cervinia si lavora per tornare alla normalità ma i turisti se ne vanno. Ci sono, però, incoraggianti segnali all'orizzonte. Da giovedì 4 luglio dovrebbe esserci una svolta estiva su tutta Italia.