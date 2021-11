Fabio Fazio compie 57 anni, la foto con dedica di Luciana Littizzetto conquista i social

Luciana Littizzetto sceglie una foto di qualche anno fa per augurare buon compleanno a Fabio Fazio che oggi, 30 novembre, festeggia 57 anni. Da tempo l'uno accanto all'altra nel talk domenicale Che Tempo Che Fa, la coppia più popolare della tv ha anche condotto due edizioni del Festival di Sanremo ed è con l'immagine che più di tutte rappresenta la loro complicità che la comica torinese si è rivolta Fazio su Instagram. "Buon compleanno mia dolce metà. Anzi. Togli dolce. Buon compleanno mia metà" ha scritto Lucianina - come ama chiamarla Fabio - a corredo della foto che ricorda lo sketch del loro finto matrimonio celebrato nel teatro Ariston da Terence Hill-Don Matteo.

Una dedica che ben esprime l'affetto sincero che la comica prova per il presentatore con cui ormai sono noti i siparietti durante il talk di Rai 3. "Bello lavorare con lui" ha detto tempo fa in un'intervista al Corriere: "Fabio ha classe e impegno, ti dà insieme l'impressione di essere coinvoltissimo in quello che sta facendo e intanto di pensare già a quello che farà dopo. Mi fa parlare e a me piace da matti".

Migliaia i commenti a supporto del messaggio di Luciana. E tra i fan che apprezzano un sodalizio così forte in cui si percepisce la presenza di affetto e stima reciproca c'è anche chi li definisce: "La coppia più bella del mondo".